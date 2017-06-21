IMPORTANTES INFORMACIONES POLICIALES Y VARIOS ACCIDENTES
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
- DÍA LUNES, A LAS 10:30 HORAS, EN CALLE BELGRANO Y MARTÍN TORRES, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA FORD ESCORT, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 70 AÑOS, DOMICILIADO EN LUYABA Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110 C.C, CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 40 AÑOS QUIEN LO HACIA ACOMPAÑADA DE SU HIJA DE 15AÑOS, AMBAS DOMICILIADAS EN ESTA CIUDAD, RESULTANDO ESTAS ULTIMAS CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, SIENDO TRASLADADAS AL HOSPITAL VILLA DOLORES.-
- LUNES, A LAS 19:55 HORAS, EN CALLE DORREGO Y EMILIO NÚÑEZ, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 90 C.C, CONDUCIDA POR UNA JOVEN DE 15 AÑOS Y UNA PICK-UP MARCA CHEVROLET S10, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 65 AÑOS, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, RESULTANDO LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR CON LESIONES, SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES.-
VILLA DOLORES – PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS Y EBRIEDAD O INTOXICACIÓN ESCANDALOSA
DÍA MARTES, A LAS 02:35 HORAS, UN HOMBRE MAYOR DE EDAD FUE DETENIDO EN LA TERMINAL DE ESTA CIUDAD, POR PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA ESE LUGAR. EL MISMO SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD, ESGRIMIENDO UN ARMA BLANCA, CAUSANDO TEMOR A LAS PERSONAS. POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL TRASLADO Y AL SECUESTRO DEL ARMA, LABRANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
LAS ROSAS – APREHENSIÓN P.S.H DE HURTO
DÍA MARTES, A LAS 05:40 HORAS, EN RUTA 14 S/N, EL VALLE, LOCALIDAD DE LAS ROSAS, PERSONAL POLICIAL ES ALERTADO POR UNA MUJER RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS DESDE UN GALPÓN DE LA VIVIENDA. EL INMEDIATO ACCIONAR COORDINADO CON PERSONAL DE LAS ROSAS Y LAS TAPIAS PERMITIÓ LA APREHENSIÓN DE UN JOVEN DE 26 AÑOS, DOMICILIADO EN DICHA LOCALIDAD Y EL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS, SIENDO TRASLADADO ESTE A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO.
- DÍA DE AYER, A LAS 23:50 HORAS, EN AV. ILLIA Y PEDRO C. MOLINA, SE REGISTRO ACCIDENTE DE TRANSITO, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA VW GOL, CONDUCIDO POR UN MUJER DE 34 AÑOS, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, QUIEN TRAS PERDER EL CONTROL DEL RODADO IMPACTA CON CORDÓN CUNETA, QUEDANDO ESTE SOBRE LA VEREDA. RESULTANDO LA CONDUCTORA CON LESIONES, SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL VILLA DOLORES, DONDE SE LE DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVE.-
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHÍCULOS.
DURANTE EL FIN DE SEMANA, SE IMPLEMENTO OPERATIVOS DE CONTROLES VEHICULARES E DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO SAN JAVIER, DONDE SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE VEHÍCULOS EN INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO PREVENTIVO DE TRES (03) MOTOCICLETAS Y UNA (01) CARGA SIN DOCUMENTACIÓN, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
VILLA DOLORES – VIGILANCIA DE VÍA PÚBLICA.
AYER A LA HORA 12:15, PERSONAL DEL GRUPO DE INFANTES DETECTO LA PRESENCIA DE UNA MOTOCICLETA ESTACIONADA EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES BELGRANO Y ALEJO CARMEN GUZMÁN, LA CUAL SE ENCONTRABA CON LAS LLAVES DE ENCENDIDO COLOCADAS. QUEDANDO EN RESGUARDO DEL RODADO HASTA MINUTOS DESPUÉS QUE SE HIZO PRESENTE EL PROPIETARIO DE LA MISMA, RETIRÁNDOLA EN CONFORMIDAD.
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