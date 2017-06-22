FOCOS DE INCENDIOS, ALLANAMIENTO POR ROBO Y ANIMALES SUELTOS EN LOS POLICIALES DE HOY
INCENDIO EN CAMPO DE LOS CERRILLOS: 18:40 HORAS DE AYER, EN RUTA E-91, SE REGISTRO UN FOCO DE INCENDIO, QUEMÁNDOSE UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 40 MTS. CUADRADOS. TRABAJO EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SOFOCANDO EL MISMO, SIN REGISTRARSE VICTIMAS NI DAÑOS MATERIALES. INICIANDO ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES,
QUEMABA BASURA Y SE ALERTÓ EL VECINDARIO: AYER, A LAS 13:05 HORAS, PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA EL SECTOR CÉNTRICO, ES ADVERTIDO DE LA PRESENCIA DE UNA COLUMNA DE HUMO EN CALLE ITALIA, CONSTATANDO EN EL LUGAR QUE UN MENOR HABÍA ENCENDIDO UN MONTÍCULO DE BASURA EN EL FONDO DE LA VIVIENDA. TRABAJO EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOGRANDO SOFOCAR EL MISMO, SIN REGISTRARSE VICTIMAS NI DAÑOS MATERIALES.-
ENCONTRARON LO ROBADO EN LAS ROSAS: AYER, 14:35 HORAS, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN DE ROBO, SE ALLANO UNA VIVIENDA UBICADA EN LOCALIDAD DE LAS TAPIAS, SECUESTRANDO UNA MOTOSIERRA Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS AL HECHO. QUEDANDO LO SECUESTRADO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.- LOGRANDO CON ESTO EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
ANIMALES SIN DUEÑO: AYER, 12:45 HORAS, EN CAMINO AL BALNEARIO LOCAL DE SAN JAVIER, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN ANIMAL EQUINO, EL CUAL SE ENCONTRABA EN EL INTERIOR DE UNA PROPIEDAD PRIVADA, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, IDENTIFICANDO AL PROPIETARIO DE DICHO ANIMAL.-
ANIMAL VACUNO PASEABA POR LA RUTA: AYER, 17:30 HORAS, EN RUTA 20, KILOMETRO 202, PERSONAL POLICIAL SECUESTRO UN ANIMAL VACUNO EL QUE SE ENCONTRABA DEAMBULANDO EN LA VÍA PUBLICA, CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, IDENTIFICANDO EL PROPIETARIO DEL ANIMAL. FUENTE: PARTE POLICIAL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-
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