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LA MENOR DE 15 AÑOS DESAPARECIDA EN LOS CERRILLOS, APARECIÓ SANA Y SALVA

POLICIALES-VDX

LOS CERRILLOS – UBICACIÓN DE PARADERO

HOY, 00:50 HORAS, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS Y UNA BÚSQUEDA EN CONJUNTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS POLICIALES, EFECTIVOS POLICIALES DE LA SUB COMISARÍA LOS CERRILLOS HIZO ENTREGA A SUS PROGENITORES DE UNA MENOR DE 15 AÑOS, LA QUE SE HABÍA AUSENTADO DE SU DOMICILIO SIN DAR AVISO, TOMANDO PARTICIPACIÓN LA SECRETARIA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) QUIEN IMPARTIÓ LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES. HORACIO SOSA PARA VDX.-

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