VARIAS NOTICIAS POLICIALES DEL VIERNES
SAN JAVIER – PRESENCIA DE ANIMALES EN PREDIOS AJENOS
AYER, 12:40 HORAS, EN PASAJE PÉREZ S/N, PIEDRA PINTADA, PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA EL SECTOR, ES ALERTADO DE LA PRESENCIA DE (06) SEIS ANIMALES EQUINOS EN UNA PROPIEDAD PRIVADA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LOS MISMOS, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, IDENTIFICANDO AL RESPONSABLE DE DICHOS ANIMALES.-
SAN JOSÉ, LOS CERRILLOS – OMISIÓN DE LEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA
AYER EN HORAS DE LA MAÑANA, EN DISTINTOS OPERATIVOS DE CONTROLES VEHICULARES REALIZADO EN SAN JOSÉ Y LOS CERRILLOS, PERSONAL POLICIAL CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE DOS CAMIONES, CONDUCIDO POR PERSONAS MAYORES DE EDAD, LOS QUE TRANSPORTABAN LEÑA SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PAR SU CARGA, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
VILLA DOLORES – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES:
AYER, 19:20 HORAS, PERSONAL POLICIAL MIENTRA PATRULLABA POR CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR, OBSERVA UN ANIMAL VACUNO, EL QUE DEAMBULABA POR LA VÍA PUBLICA, CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, IDENTIFICANDO AL RESPONSABLE DEL ANIMAL.-
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS
AYER, 23:15 HORAS, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN DE ROBO Y TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZO RASTRILLAJE EN UN DESCAMPADO UBICADO EN CALLE PÁEZ MÓNICA ALLENDE, SECUESTRANDO UNA NOTEBOOK, Y DOS TELÉFONOS CELULARES, QUEDANDO DICHOS ELEMENTOS DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.- LOGRANDO LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR Y ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
Leave a Comment
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
0 Comments