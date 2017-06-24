POLICIALES SABADO: ANDABA EN MOTO TRUCHA, LLEVABAN LEÑA SIN PAPELES Y UN MOTOCICLISTA SIN EQUILIBRIO
VILLA DOLORES – SUSTITUCIÓN DE DOMINIO DE BIEN REGISTRABLE:
AYER, 11:30 HORAS, EN CALLE CENOBIO SOTO 115, PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA EL SECTOR, SECUESTRO UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL BLITZ, 110 C.C, LA CUAL AL SER CONSULTADO SU DOMINIO POR SISTEMA POLICIAL NO COINCIDÍA CON NÚMEROS DE MOTOR Y CUADRO, SIENDO SU PROPIETARIO UN JOVEN DE 26 AÑOS, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD. QUIEN FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO ALOJADO A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ACCIDENTE DE TRANSITO
AYER, 11:35 HORAS, EN AV. BELGRANO, ROTONDA DE INGRESO A LA CIUDAD, SE REGISTRO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL SKUA 150 C.C, CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 61 AÑOS, CON DOMICILIO EN PIEDRA PINTADA, QUIEN PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFÁLTICA RESULTANDO CON LESIONES, SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES.-
VILLA DOLORES – OMISIÓN DE LEVAR DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA
AYER EN HORAS DE LA TARDE, EN DISTINTOS OPERATIVOS DE CONTROLES VEHICULARES REALIZADO EN ESTA CIUDAD, PERSONAL POLICIAL CONSTATO LA CIRCULACIÓN DE DOS PICK-UP, CONDUCIDO POR PERSONAS MAYORES DE EDAD, LOS QUE TRANSPORTABAN LEÑA Y FARDOS SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PAR SU CARGA, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.-
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE VEHÍCULOS.
EN LA VÍSPERA, SE IMPLEMENTO OPERATIVOS DE CONTROLES VEHICULARES EN DISTINTOS PUNTOS DEL DEPARTAMENTO SAN JAVIER, DONDE SE CONSTATO LA CIRCULACIÓN EN LA VÍA PUBLICA DE VEHÍCULOS EN INFRACCIONES AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO PREVENTIVO DE TRES (03) MOTOCICLETAS, CONDUCTOR MENOR DE EDAD Y PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, CASCO Y CHAPA PATENTE. INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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