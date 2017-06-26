ENCONTRARON UN AUTO ABANDONADO, HUBO DOS INCENDIOS Y ENCONTRARON UNA GARRAFA ESCONDIDA EN UN DESCAMPADO
VILLA DOLORES – SECUESTRO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS
AYER, 09:35 HORAS, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR UN HECHO DELICTUAL Y TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS, PERSONAL POLICIAL REALIZO RASTRILLAJE EN INMEDIACIONES A LA CANCHA DE FUTBOL DE CLUB DEFENSORES, SECUESTRANDO UNA GARRAFA DE 10 KILOGRAMOS, LA QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDA MINUTOS ANTES DESDE UNA VIVIENDA. QUEDANDO DICHO ELEMENTO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, LOGRÁNDOSE EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
LA PAZ – INCENDIO
AYER SIENDO ENTRE LAS 13:30 Y LAS 15:45 HORAS, BOMBEROS DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ Y SAN JAVIER CON TOTAL DE SEIS UNIDADES MÓVILES, TRABAJARON EN LA EXTINCIÓN DE UN INCENDIO OCURRIDO EN UN CAMPO DEL PARAJE SAN ISIDRO, QUEMÁNDOSE UN TOTAL DE SIETE HECTÁREAS DE PASTOS BAJOS Y MONTE NATIVO. EL FOCO SE HABRÍA INICIADO EN UN CAMPO CUYO PROPIETARIO FUE IDENTIFICADO POR LO SE INICIARON ACTUACIONES SUMARIALES JUDICIALES POR EL DELITO DE INCENDIO.
VILLA DOLORES – PELIGRO DE INCENDIO
AYER, EN HORAS DE LA TARDE, SE REGISTRO DOS FOCOS DE INCENDIO EN DESCAMPADOS UBICADOS UNO EN AV. SAN MARTÍN Y 20 DE JUNIO Y OTRO EN INDEPENDENCIA E IGNACIO CASTELLANO. TRABAJANDO EN AMOS, PERSONAL POLICIAL Y BOMBEROS VOLUNTARIOS, EXTINGUIENDO LOS MISMOS MINUTOS MAS TARDE, SIN REGISTRÁNDOSE VICTIMAS NI DAÑOS MATERIALES, SOLO LA QUEMA DE PASTOS. SE HINCARON LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.-
VILLA DOLORES – AUTOMÓVIL CON PEDIDO DE SECUESTRO.
EN LA VÍSPERA A LA HORA 19:30 , EFECTIVOS DE LA PATRULLA RURAL, CONTROLARON UN AUTOMÓVIL CHEVROLET ASTRA QUE SE ENCONTRABA ABANDONADO EN RUTA 20, EN EL SEGUNDO INGRESO A LA GRUTA DE SANTA RITA. CONFORME AL DOMINIO GRABADO EN LOS CRISTALES DEL MISMO, EL CUAL NO COINCIDÍA CON LA CHAPA PATENTE COLOCADA, EL RODADO EN CUESTIÓN REGISTRABA PEDIDO DE SECUESTRO DESDE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE LA PLATA (BS.AS.) SIENDO TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA INTERVINIENTE.
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