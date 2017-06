RESONANTE CASO “COMPUERTAS COLORADAS” DE JUBILADO ABUSADOR, VA A JUICIO

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, determinó la ELEVACIÓN A JUICIO de un grave caso de ABUSO SEXUAL INFANTIL reiterado que en su momento movilizó a la barriada de Compuertas Coloradas.

El acusado es un adulto mayor, J.O.M., de 73 años de edad, jubilado, domiciliado en una ruta de acceso a esta ciudad.

Los hechos que se le endilgan hablan de graves abusos reiterados sobre tres menores de edad ocurridos en esta Ciudad, padecidos por una adolescente y dos niños, todos hermanos y con leve discapacidad mental. Los mismos habrían acaecido principalmente durante los años 2015 y 2016 y recién se pudieron conocer al haberlos contado las víctimas mucho tiempo después merced al compromiso social de vecinos de esta ciudad.

Por esos hechos J.O.M. se encuentra procesado y ahora enfrentará el JUICIO. El nombrado continúa privado de su libertad en forma cautelar, por considerárselo supuesto autor de los delitos de “abuso sexual simple, doblemente agravado -por su condición de guardador y por aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad- continuado, en concurso ideal con la promoción a la corrupción de menores agravada” (art. 119 último párr. en función del 1° y 4° párr. -inc. b y f del mismo art. y 55 a contrario sensu del C.P.; art. 125, 3° párr. en función del 1° y 2° párr. y 54 del C.P.) -HECHO NOM. PRIMERO-; abuso sexual simple, doblemente agravado -por su condición de guardador y por aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad- continuado, en concurso ideal con la promoción a la corrupción de menores agravada (art. 119 último párr. en función del 1° y 4° párr. -inc. b y f del mismo art. y 55 a contrario sensu del C.P.; art. 125, 3° párr. en función del 1° y 2° párr. y 54 del C.P.) -HECHO NOM. SEGUNDO-; y abuso sexual simple, doblemente agravado -por su condición de guardador y por aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad-, en concurso ideal con la promoción a la corrupción de menores agravada (art. 119 último párr. en función del 1° y 4° párr. -inc. b y f del mismo art.; art. 125, 3° párr. en función del 1° y 2° párr. y 54 del C.P.) -HECHO NOM. TERCERO-, todos los ilícitos descriptos precedentemente en concurso material (art. 55 C.P.)”;

El acusado, quien fue detenido casi coetáneamente con la denuncia formulada, continúa alojado en el Establecimiento Penitenciario Nro. 8 de esta ciudad.-