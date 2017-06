“GALLITO” DE LOS OLIVOS, SEGUIRÁ PRESO POR ROMPERLE EL BRAZO A SU ESPOSA Y PEGARLE EN LA CARA CON UNA LLAVE FRANCESA

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, dispuso la PRISIÓN PREVENTIVA de Néstor Daniel Calderón, alias “DANI o GALLITO”, de 51 años de edad, mecánico y electricista, domiciliado en B° Los Olivos de la ciudad de Villa Dolores.

Los hechos que se le atribuyen dan cuenta de lo siguiente:

PRIMER HECHO: En fecha no establecida por la Instrucción, pero presumiblemente entre el día catorce de enero de dos mil dieciséis y el día veintinueve del mismo mes y año, siendo un día domingo alrededor de las 15:00 horas, A.P. se encontraba en su domicilio sito en B° Los Olivos de la ciudad de Villa Dolores, dpto. San Javier, pcia. de Córdoba, junto a su pareja el incoado Néstor Daniel Calderón, momento en el cual se produjo una discusión entre ambos, durante la cual P. se habría retirado hacia el patio de la vivienda, mientras que el incuso Calderón se fue al taller mecánico ubicado en el mismo domicilio.

Inmediatamente después, el encartado Calderón acometió contra P. con una herramienta (llave francesa) propinándole un golpe en el rostro, a la altura de la ceja derecha, provocando que perdiera el conocimiento y cayera al suelo, probablemente golpeando con su abdomen -a la altura de las costillas del costado izquierdo-, con una heladera vieja que se encontraba en el lugar. Posteriormente, el imputado le habría referido a Ponce en términos amedrentantes: “si vos me denuncias, yo te voy a quitar a los chicos y nunca más los vas a ver”.

Como consecuencia del hecho, A.P. resultó con traumatismo cerrado en abdomen, en hipocondrio izquierdo con ruptura de bazo, por lo que le asignaron 40 días de curación e inhabilitación laboral.

SEGUNDO HECHO: En fecha no establecida por la Instrucción, pero presumiblemente entre el día doce de noviembre de dos mil dieciséis en horas de la noche y el día doce de mayo de dos mil diecisiete a las 14:30 horas, el imputado Néstor Daniel Calderón recibió, a sabiendas de su procedencia delictiva, y probablemente con ánimo de lucro, de persona/s no individualizada/s por la instrucción, en lugar que no ha sido establecido aún pero presuntamente en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, un compresor de aire de color verde de aproximadamente 50 litros, el cual había sido sustraído entre el día 12 y 13 de noviembre del 2016, de la estación de servicios SUMI ubicada en Av. San Martín esquina calle Monseñor de Andrea de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba; hecho en el que Calderón no habría participado.

TERCER HECHO: El día doce de mayo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las 07:30 horas, A.P. se encontraba en la habitación de su domicilio sito en B° Los Olivos de la ciudad de Villa Dolores, dpto. San Javier, pcia. de Córdoba junto a su pareja el imputado Néstor Daniel Calderón y la hija menor de ambos. En esas circunstancias, y tras escuchar el llanto de la niña, el incuso Calderón le manifestó a su esposa insultos para que cuidara a la bebé, momento en el cual el encartado Calderón comenzó a propinarle a P. golpes de puño en el rostro, más precisamente a la altura de la sien y en los labios; cesando en su accionar atento a la intervención de un hijo de P. que ingresó a la habitación y tomó a Calderón de los brazos para evitar que continuara golpeando a su madre. Como consecuencia del hecho, A.P. resultó con hematoma, edema y excoriaciones en labio superior. Edema y excoriaciones en región temporal izquierda, edema en ángulo superciliar izquierdo, por lo que le asignaron 12 días de curación e inhabilitación laboral.

Según la acusación el encartado Néstor Daniel Calderón deberá responder como supuesto autor de los delitos de “lesiones graves calificadas y coacción, en concurso material de delitos (arts. 90 en función del 92 y 80 inc. 1, 149 bis –segundo párrafo- y 55 del C.P) –hecho nominado PRIMERO-; encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3, apartado b del C.P) –hecho nominado SEGUNDO-; y lesiones leves calificadas (art. 89 en función del 92 y 81 inc. 1 del C.P.) –hecho nominado TERCERO-; todo en concurso material de delitos (art. 55 del C.P.).

El nombrado continúa detenido en el E.P. Nro. 8 de Villa Dolores.-