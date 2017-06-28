VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
AYER, 09:50 HORAS, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, PERSONAL POLICIAL DEL ÁREA DE LA MUJER ALLANO UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE VILLA SARMIENTO, SECUESTRANDO ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA Y REALIZANDO DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA JUSTICIA, QUEDANDO DEPOSITADOS EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
VILLA DOLORES – ALLANAMIENTO POSITIVO
AYER, 10:40 HORAS, EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR UN HECHO DE HURTO, PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES PROCEDIÓ A ALLANAR DOS (02) DOMICILIOS UBICADOS EN BARRIO ARDILES Y SANTA RITA, DONDE SE REALIZO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA, LOS QUE QUEDANDO DEPOSITADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, LOGRANDO EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
VILLA DOLORES – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES
AYER, 17:00 HORAS, EN CALLE MIGUEZ IÑARRA Y COSTANERA NORTE, PERSONAL POLICIAL QUE PATRULLABA EL SECTOR, ES ALERTADO POR LA PRESENCIA DE UN (01) ANIMAL EQUINO QUE DEAMBULABA EN LA VÍA PUBLICA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DEL MISMO, INICIÁNDOSE LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN CONTRA DE SU PROPIETARIO Y/O ENCARGADO DEL CUIDADO.
LA PAZ – DETENIDO POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.
AYER, 18:15 HORAS, A RAÍZ DE UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARÍA LA PAZ, REALIZO LA DETENCIÓN DE UN HOMBRE MAYOR DE EDAD QUE SE ENCONTRABA INCUMPLIENDO UNA MEDIDA CAUTELAR DE IMPEDIMENTO DE CONTACTO CON SU EX PAREJA; QUEDANDO ALOJADO EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO.
VILLA DOLORES – RECUPERO DE MOTOCICLETA SUSTRAÍDA
HOY, 00:10 HORAS, TRAS AVERIGUACIONES PRACTICADAS Y UN RASTRILLAJE REALIZADO POR LA VERA DEL RÍO DE LOS SAUCES, PERSONAL POLICIAL PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 110CC, LA QUE FUE DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA DÍAS ANTERIORES; QUEDANDO DEPOSITADA EN SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA.
SAN JAVIER – DEAMBULACIÓN DE ANIMALES:
HOY, 03:40 HORAS, PERSONAL POLICIAL MIENTRA PATRULLABA POR RUTA N° 14, OBSERVA UN ANIMAL EQUINO, EL QUE DEAMBULABA POR LA VÍA PUBLICA, CONFIGURANDO UN PELIGRO PARA EL TRANSITO VEHICULAR, INICIANDO LAS ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA, IDENTIFICANDO AL RESPONSABLE DEL ANIMAL.-
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