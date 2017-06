EN JESUS MARIA A LAS MOTOS, LOS INSPECTORES, LES SACAN LOS ESCAPES Y SE LOS DESTRUYEN CUANDO HACEN RUIDOS MOLESTOS

Con un operativo llevado a cabo esta mañana en la vía pública de la localidad de Jesús María, la Municipalidad de esa localidad, destruyó más de 150 caños de escapes fuera de reglamento.

Los elementos habían sido extraídos de motocicletas y ciclomotores y que se desarmaron en vehículos oportunamente retenidos y antes de ser devueltos a sus propietarios, previo pago de la multa por haber circulado con esa parte de los rodados fuera de las normativas vigentes.

Por expresa instrucción del intendente Gabriel Alberto Frizza se realizan permanentemente operativos de la Guardia Urbana (inspectores de transito capacitados) con la colaboración de la policía provincial, y solicitan a los motociclistas que circulen con casco, con los papeles en regla y con el escape también dentro del reglamento.

Si no se cumple con alguna de estas normas se procede a retener las motocicletas, pero previo pago de la multa correspondiente se desarma el escape que está al margen de la ordenanza y se lo deposita en la sede municipal.

Luego, y como se realizó esta mañana, se procede a la destrucción del escape.

Esta acción la municipalidad la realiza periódicamente.

Acciones como esta dijo un alto funcionario “Mas allá de nuestra preocupación por la seguridad vial y la convivencia, que nos llevan a realizar operativos permanentes de prevención y no de recaudación, también actuamos ante el pedido expreso de muchos vecinos de la ciudad que demuestran su malestar por la circulación de motos con el escape libre”, destacó el funcionario. No obstante, aclaró que si bien la seguridad es responsabilidad de todos, “desde la Municipalidad no vamos a dar un paso atrás para velar por la tranquilidad de todos”.

Finalmente, se destacó que “de la misma forma en que actuamos de manera preventiva y solicitamos a los adultos que conducen motocicletas que respeten las normas, también les estamos pidiendo a los padres de jóvenes que tienen motocicletas que colaboren pidiéndole a sus hijos que eviten colocar escapes fuera de la ley a sus vehículos, para no molestar al resto de la comunidad y para evitar malos momentos y retenciones de las motos”.

Cada escape de estos tiene un valor comercial de entre $ 2.000 y $ 4000.- HORACIO SOSA PARA VDX.-