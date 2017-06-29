LA CHOCÓ UN AUTO Y LE QUEBRÓ LA PIERNA A JOVEN DE 18 AÑOS
AYER, 09:10 HORAS, EN LA ESQUINA DE CALLES ESTRADA Y GRAL PAZ COLISIONA UN AUTOMÓVIL RENAULT SANDERO STEPWAY CON UNA MOTOCICLETA GILERA 110 CC. EL PRIMERO CONDUCIDO POR UNA MUJER DE 38 AÑOS CON DOMICILIO EN LAS TAPIAS Y LA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 18 AÑOS ACOMPAÑADA DE OTRA DE 40 AMBAS CON DOMICILIO EN VILLA SARMIENTO.
COMO CONSECUENCIA LA ACOMPAÑANTE DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL RESULTANDO CON TRAUMATISMO DE PIERNA DERECHA. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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