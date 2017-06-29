SUSTO: APARECIERON EN MINA CLAVERO LOS TURISTAS EXTRAVIADOS POR LA NIEBLA
AYER A LA HORA 18:00 FUERON HABIDAS POR LA POLICIA DE SAN ALBERTO, TRES PERSONAS EN EL PARAJE LOS MOLLES.
SE TRATA DE DOS MUJERES DE 25 Y 26 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y UN GUÍA DE 40 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
TODOS EN BUEN ESTADO DE SALUD. LOS MISMOS HABÍAN EMPRENDIDO UNA EXCURSIÓN, CON PUNTO DE PARTIDA EN VILLA ALPINA, EXTRAVIÁNDOSE POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICA DE NIEBLA Y LLOVIZNA.
FINAMENTE FUERON TRASLADADOS HASTA LA LOCALIDAD DE MINA CLAVERO. HORACIO SOSA PARA VDX.-
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