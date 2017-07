TINELLIZACIÓN

Share on Twitter

Share on Facebook

El transgresor número uno de la actualidad, premiado con un Martín Fierro, es Marcelo Tinelli, un personaje que basa su éxito en la burla, en la cargada, en la imitación positiva de los que piensan como él y en la que es negativa, para denostar a los que no quiere.

Es tan fuerte para lograr esos objetivos deleznables, como débil para soportar el fracaso rotundo en su paso por los pasillos de AFA. Allí no contó con la adulación y el aplauso de los futboleros, que sin piedad lo bajaron del pedestal que él creía tener por doquier. Por eso volvió por sus fueros faranduleros, cuando advirtió su ego desmesurado, causante de una caída estrepitosa, por el peso excesivo de los falsos laureles auto creados.

La influencia en la sociedad argentina, en cuanto a apologizar la inexistencia de límites, de ignorar las reglas de respeto hacia el otro y de la subestimación; ha sido muy grande.

Veamos algunos ejemplos: Caputo, el experto en economía, ha dicho que los préstamos del Gobierno de Macri, no son lo que dice la oposición en cuanto a un aumento de la deuda externa. La gente no entiende de cuestiones técnicas. En realidad, ellos con esos créditos, uno de los cuales es a cien años, han disminuido la deuda de los argentinos. (No explica cómo)

Esto es parecido a los chistes de Tinelli, con la diferencia de que el Show es una joda y la gente por snobismo se ríe, pero aquí el enredo al estilo de Durán Barba, goza de una impunidad propia de los explotadores del Neoliberalismo, con un estilo lleno de falsedades en las que algunos creen todavía.

La diputada macrista Urroz, ha presentado un proyecto de ley que no torne obligatoria la vacunación de los menores como es actualmente, diciendo que las vacunas tienen un riesgo tal que deben ser los padres o responsables de los niños, los que decidan si los van a vacunar o no.

Esta diputada, no hay dudas que responde a Macri para motorizar el ajuste, a costa de la salud o de la vida de los más desprotegidos. Hoy, al ser obligatoria, el Estado debe ponerla a disposición gratuitamente.

El Ministro de Salud de la Nación avaló la postura de la Diputada. Es el vale todo de este Gobierno, con lo que intenta conservar el poder dado los pobres, en la idea de estar mejor que con Cristina Fernández.

Al lado de estas cuestiones, los científicos dan fe del valor indiscutible de los avances de la ciencia, tendientes a mejorar y extender la vida del hombre. Sin embargo el accionar macrista está provocando un retroceso de muchos años de avance científico. Volverán la poliomielitis, la hepatitis, la escarlatina, la tuberculosis, las paperas, las gripes, las enfermedades respiratorias etc.

Los jueces como Canicoba Corral son otro ejemplo de anarquía. Este individuo cerró con celeridad la causa de Arribas, el amigo de Macri, sin investigar, sabiendo que al otro día llegaba el informe de los arrepentidos pro libertad brasilera, en donde se confirmaba que el nombrado había recibido una coima de ochocientos cincuenta mil dólares de parte de Odebrecht en 1913. Sin embargo, este atropello a la justicia no tuvo eco en la prensa despiadada encabezada por Clarín.

Lo ideal sería que esta tinellización tenga el fin de Tinelli descripto al comienzo, con una caída abrupta que haga trizas este desgobierno.

JORGE SAPPIA OBREGON