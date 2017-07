UN POEMA MUY PARTICULAR PARA LOS TURISTAS Y LOS CLIENTES

Diana Frontera y su Hermana Ana regentean un singular restobar del ingreso a la ciudad, han encontrado una particular manera de saludar a sus clientes publicando en las redes sociales un hermoso poema del que no podemos permitirnos no leer.

Déjame que te vuelva loco. ¿Te animas?

Que conozca tus gustos, tus debilidades, tus fortalezas.

Déjame enamorarte. Porque de eso se trata vivir.

Todo, y léeme bien, todo se basa en los sentidos.

Déjame que me enrede en tus pensamientos, en los hilos de tu rutina.

Puedo ser picante cuando menos te lo esperas.

Algo ácida si te a través a probar.

Prometo ser dulce, bastante, suficiente. Ser yo.

Déjame que te vuelva loco, que no puedas sacarme de la mente ni un segundo.

Sé que vas a esperar que sea miércoles, para poder tenerme al frente.

Sé que deseas tus cálidos ojos viendo cada detalle de mí ser.

No puedo evitar saber que vas a saborear todo bajo una tenue luz.

Me gustaría una música suave, que acompañe.

Trátame de forma delicada. Quiero verte. Vení.

Déjame que te vuelva loco, te espero en Belgrano 2686.

De miércoles a sábado. Desde las siete de la tarde a la una de la mañana.

Elmo Restobar