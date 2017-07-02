DOMINGO CON MADRUGADA ACCIDENTADA
ESTA MADRUGADA EN PLENO CENTRO PASADAS LAS 02:00 HS, SE REGISTRÓ UN ACCIDENTE EN PLENA PLAZA MITRE.-
AL PARECER NO HAY HERIDOS SOLO DAÑOS MATERIALES.
EL HECHO OCURRIÓ EN LA INTERSECCION DE FELIPE ERDMAN Y PRESIDENTE PERÓN.
UN CHEVROLET AVEO CHOCÓ CON UN FIAT 147 QUE TRANSITABA DE NORTE A SUR.
EL ACCIDENTE CAUSÓ PANICO EN LOS NEGOCIOS CERCANOS QUE ESTÁN ABIERTOS TODA LA NOCHE.
AMPLIAREMOS. INFORME DAVID TORRES VIERA.- FOTOS DEL ACCIDENTE.
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