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DOMINGO CON MADRUGADA ACCIDENTADA

CHOQUE 589

ESTA MADRUGADA EN PLENO CENTRO PASADAS LAS 02:00 HS, SE REGISTRÓ UN ACCIDENTE EN PLENA PLAZA MITRE.-

AL PARECER NO HAY HERIDOS SOLO DAÑOS MATERIALES.

EL HECHO OCURRIÓ EN LA INTERSECCION DE FELIPE ERDMAN Y PRESIDENTE PERÓN.

UN CHEVROLET AVEO CHOCÓ CON UN FIAT 147 QUE TRANSITABA DE NORTE A SUR.

EL ACCIDENTE CAUSÓ PANICO EN LOS NEGOCIOS CERCANOS QUE ESTÁN ABIERTOS TODA LA NOCHE.

AMPLIAREMOS. INFORME DAVID TORRES VIERA.- FOTOS DEL ACCIDENTE.

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