EL JARDINERO PELUCHE” A LA CARCEL POR HOSTIGAR AMENAZAR Y NO RESPETAR PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO A SU EX ESPOSA.

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, determinó la PRISIÓN PREVENTIVA de JORGE MARTIN SANCHEZ, alias “Peluche”, de 33 años de edad, jardinero y changarín, domiciliado en ésta ciudad de Villa Dolores.

Los hechos dan cuenta de lo siguiente:

HECHO NOMINADO PRIMERO: En días y horas que no han podido ser determinados con exactitud por la Instrucción, pero probablemente en el transcurso del año dos mil quince -sin perjuicio de que más adelante se puedan determinar algunas datas- y en el contexto de una relación de concubinato, el sindicado Jorge Martín Sánchez habría ejercido contra M.E.P. diversos actos de violencia familiar, los que se describen a continuación y que habrían ocurrido en el domicilio que compartían, sito en la localidad de Villa Sarmiento, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba y/o en la vía pública de dicho lugar. Dichas situaciones, las que se repitieron en un número indeterminado de veces, habrían comenzado con agresiones verbales hacia la mujer del inculpado, a quien además del maltrato verbal proferido con insultos y dichos denigrantes, le habría tironeado el cabello y asestado cachetadas, además de manifestarle en reiteradas oportunidades que: “el día que vos vayas a la Policía o yo me tenga que ir de la casa te voy a matar; antes de que me retire lo voy a hacer”. HECHO NOMINADO SEGUNDO: En día y hora que no han podido ser determinados con exactitud por la Instrucción, pero probablemente mientras se desarrollaban los corsos de la localidad de Villa Sarmiento, Dpto. San Alberto de esta provincia de Córdoba, durante el año dos mil quince, encontrándose la pareja conformada por Jorge Martín Sánchez y M.E.P. en la vía pública, el prevenido Sánchez habría tomado a M.E.P. del brazo y le habría dicho: “…que si no regresaba a la casa, ella no iba a volver a su casa…”, manifestándole la víctima que no era capaz de hacerlo a lo que Sánchez replicó diciéndole: ¿a qué no? ya vas a ver lo que te va a pasar!, dichos que habrían doblegado la voluntad de M.E.P. generando que la misma retome su relación con Sánchez.

HECHO NOMINADO TERCERO: El día viernes primero de abril de dos mil dieciséis, siendo alrededor de las dos de la madrugada, mientras M.E.P. se encontraba durmiendo en su dormitorio del domicilio sito en la localidad de Villa Sarmiento, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, se despertó ya que sintió que le faltaba el aire. Así las cosas y en dicha circunstancia, observó que su pareja, el prevenido Jorge Martín Sánchez la había tomado del cuello con sus dos manos y la estaba ahorcando, provocándole como consecuencia de dicho accionar un “…hematoma por presión en región cervical anterior y contusión en muñeca derecha…”, lesiones de carácter leve por las que el galeno policial le asignó 10 días de curación e inhabilitación laboral.

HECHO NOMINADO CUARTO: El día sábado dieciocho de junio de dos mil dieciséis, siendo alrededor la una y cincuenta horas, mientras M.E.P. se encontraba junto a N.R. en el boliche bailable, sito en calle Siria de esta ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, el prevenido Jorge Martín Sánchez -ex pareja de P.-, se apersonó en dicho lugar ingresando al local, violando del modo que se va a describir la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento. En dicho contexto, el sindicado Sánchez se acercó a P. para invitarla a bailar y ante la negativa de la mujer le agarró las manos y se las dobló. Acto seguido y tras una discusión porque la víctima se negaba a bailar, el sindicado le propinó a M.E.P. un golpe de puño en el pómulo izquierdo para retirarse a posteriori del lugar del suceso. Así las cosas y como consecuencia de dicho accionar, P. sufrió “edema en región cigomática y pómulo izquierdo”, lesiones de carácter leve por las que el galeno policial le asignó 10 días de curación e igual término de inhabilitación laboral. No conforme con ello y luego de lesionar a su ex pareja (mientras la misma se encontraba en el Área de la Mujer, el Menor y la Familia dependiente de la UJ de esta ciudad de Villa Dolores, sita en Av. San Martín N° 50, efectuando la correspondiente denuncia), el prevenido Sánchez llamó a M.E.P. en dos oportunidades (a las 02.25 y 02.32 hs.) y al no ser atendido por P., siendo las 02.48 hs. le envió un mensaje de texto a su celular que rezaba: “yegua c… T a horcar anda con cualquiera cuídate yo t voy aser algo”. De este modo el sindicado Jorge Martín Sánchez desobedeció en reiteradas oportunidades la restricción de contacto y prohibición de acercamiento que se le había impuesto oportunamente.

HECHO NOMINADO QUINTO: El día doce de noviembre de dos mil dieciséis, en un lugar y hora que la instrucción no ha podido determinar con exactitud, pero presumiblemente en circunscripción de este M.P.F. y en horas del atardecer, el prevenido Jorge Martín Sánchez desobedeciendo la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento, llamó telefónicamente al celular perteneciente a M.E.P., siendo atendido en dicha ocasión por R.P., hijo de la misma, a quien le habría dicho en tono amenazante: “…decile a tu mamá que no vaya a la fiesta porque la voy a estar esperando en el puente. La voy a matar…”, a lo que P. le respondió: “…no vas a matar a nadie porque yo la voy a llevar a mi mamá…”, manifestándole nuevamente Sánchez: “…la voy a ver en la fiesta, la voy a matar…”.

HECHO NOMINADO SEXTO: El día catorce de noviembre de dos mil dieciséis, siendo alrededor de las veinte horas, el prevenido Jorge Martín Sánchez se apersonó en la plazoleta ubicada frente a la Parroquia y Salón Parroquial del barrio Cura Brochero de esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier, pcia. de Córdoba, lugar en el que M.E.P., ex pareja del sindicado, tenía una actividad cultural violando de este modo la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento. No conforme con ello y al tomar contacto visual con su ex pareja, Jorge M. Sánchez se habría tomado el cuello con las manos y le habría hecho a P. ademanes de ahorcamiento, entendiendo la víctima un “te voy a matar”, retirándose a posteriori del lugar. Acto seguido, el sindicado Sánchez habría llamado en numerosas oportunidades desde su teléfono al celular de M.E.P., llamadas que no fueron atendidas por la damnificada.

HECHO NOMINADO SEPTIMO: El día primero de diciembre de dos mil dieciséis, siendo alrededor de las 23.00. mientras M.E.P. se encontraba en el domicilio de D.C., sito en la localidad de Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier de esta provincia de Córdoba, el prevenido Jorge Martín Sánchez desobedeciendo la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento, llamó telefónicamente al celular perteneciente a M.E.P., siendo atendido en dicha oportunidad por D.C. (pareja de la misma) a quien le habría dicho en tono amenazante: “…los voy a matar a los dos…” para luego cortar la conversación. Acto seguido, Jorge M. Sánchez le envió -desde su teléfono celular- un mensaje de texto al móvil de M.E.P. que expresaba: “mira gorda esta muerta vo y ese yo t voy matar”. HECHO NOMINADO OCTAVO: El día viernes dos de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las 06.13 hs., el prevenido Jorge Martín Sánchez desobedeciendo la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento, le envió desde su teléfono celular un mensaje de texto al teléfono móvil de su ex pareja M.E.P., el que expresaba lo siguiente: “gorda … sos una p… está bien mucho N T va a durar oy o mañana yo n fui trabaja para verte por ay cuidate”. No conforme con ello, el sindicado Sánchez habría llamado en el lapso de tiempo transcurrido entre las 01.57 hs. y las 09.16 hs. de ese mismo día, dos de diciembre de dos mil dieciséis, en veintisiete oportunidades al celular de M.E.P., llamadas que no fueron atendidas por la damnificada; mensaje y llamadas que fueron debidamente constatados por personal policial del Área de la Mujer, el Menor y la Familia, dependiente de la Unidad Judicial de esta ciudad de Villa Dolores.

HECHO NOMINADO NOVENO: El día viernes dos de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las 18.37 hs., el prevenido Jorge Martín Sánchez desobedeciendo la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento, le envió desde su teléfono celular un mensaje de texto al teléfono móvil de su ex pareja M.E.P., el que expresaba lo siguiente: “Amor estoy en l tia m… a la noche vamos a treyta t amo vieja”; mensaje que fue debidamente constatado por personal policial del Área de la Mujer, el Menor y la Familia, dependiente de la Unidad Judicial de esta ciudad de Villa Dolores.

HECHO NOMINADO DÉCIMO: El día domingo siete de mayo de dos mil diecisiete, siendo alrededor de las 15:00 hs., el prevenido Jorge Martín Sánchez desobedeciendo la restricción de acercamiento y prohibición de contacto que le fuera impuesta el primero de abril de dos mil dieciséis por el Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de esta sede judicial, orden de la cual Sánchez fue notificado personal y debidamente ese mismo día por Miguel A. Oyola, Juez de Paz de la localidad de Villa Sarmiento, discutía y agredía físicamente a su pareja M.E.P. en el patio de la vivienda sita en calle pública S/N° de la localidad de Conlara, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba. En dicho contexto, habría intervenido para defender a esta última, G.S., quien en la discusión habría recibido del mismo (probablemente con su mano derecha) una cacheta en el rostro (mejilla izquierda). No conforme con ello y siempre en el mismo suceso, el encartado Jorge M. Sánchez le propinó un golpe en la espalda con una fusta de cuero vacuno trenzado que sostenía en su mano derecha, provocándole como consecuencia de dicho accionar “…eritema y edema en región lumbar…”, lesiones de carácter leve por las que el galeno policial le asignó siete días de curación sin inhabilitación laboral.

Según la acusación, el encartado Jorge Martín Sánchez (a) “Peluche” deberá responder como supuesto autor de los delitos de: “lesiones leves calificadas y coacción reiterada en concurso real -hecho nominado primero- (art. 89 en función del art. 92 y art. 80 inc. 1; art. 149 bis, 2° párr. y 55 del C.P.); coacción -hecho nominado segundo- (art. 149 bis, 2° párr. del C.P.); lesiones leves calificadas -hecho nominado tercero- (art. 89 en función del art. 92 y art. 80 inc. 1 del C.P.); desobediencia a la autoridad reiterada -4 hechos-, lesiones leves calificadas y amenazas en concurso real -hecho nominado cuarto- (arts. 239, art. 89 en función del art. 92 y art. 80 inc. 1, art. 149 bis, 1° párr., 1° sup. y 55 del C.P.); desobediencia a la autoridad y coacción en concurso real -hecho nominado quinto- (art. 239; art. 149 bis, 2° párr. y 55 del C.P.); desobediencia a la autoridad reiterada -en número indeterminado de hechos- y amenazas en concurso real -hecho nominado sexto- (art. 239; 149 bis, 1° párr., 1° sup. y 55 del CP); desobediencia a la autoridad reiterada -2 hechos- y amenazas reiteradas -2 hechos- en concurso real -hecho nominado séptimo- (art. 239; 149 bis, 1° párr., 1° sup. y 55 del CP); desobediencia a la autoridad reiterada -28 hechos- y amenazas en concurso real -hecho nominado octavo- (art. 239, 149 bis, 1° párr., 1° sup. y 55 del C.P.); desobediencia a la autoridad -hecho nominado noveno- (art. 239 del C.P.) y, lesiones leves y desobediencia a la autoridad en concurso real -hecho nominado décimo- (art. 89; art. 239 y 55 del CP); todos los ilícitos descriptos precedentemente en concurso material (art. 55 ibid C.P.).

El fiscal Cuello decía: “Un caso de violencia de género que sobresale por el hostigamiento que sufrió la víctima y las desobediencias reiteradas del acusado a las órdenes de acercamiento y contacto con ella. Esas mismas acciones lo llevaron a la cárcel.”

El acusado se encuentra detenido en el E.P. Nro. 8 de esta ciudad. HORACIO SOSA PARA VDX.-