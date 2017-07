TODOS LOS RESULTADOS DEL FUTBOL LOCAL DEL DOMINGO “LA ESTRELLA FUE SARMIENTO” (mira las fotos en la nota)

En un domingo soleado se jugaron los partidos definitivos de cuartos de final, donde la sorpresa fue la solidez y buen juego de los equipos locales.

SARMIENTO GANO, GUSTÓ Y GOLEO 3 A 1 A LAS TAPIAS

El azul se clasificó a semi-final sin despeinarse, le ganó con comodidad a las Tapias por 3 a 1 con goles de Mariano Oyola, Jonathan Santillan y Cristian Gil, para las visitante descontó Diego Tello.

Sarmiento volvió a mostrar su buen juego y el manejo claro en su mitad de cancha, donde podemos destacar a Mariano Oyola y Jonathan Santillan como las principales figuras que fueron clases en este triunfo. Por el lado del”verde”de las Tapias empezó mejor pero la alegría solo le duró pocos minutos, nunca pudo superar a su rival y sus ataques no fueron con claridad, lejos quedó aquel equipo que casi le robo la final a Comercio.

INDEPENDIENTE 2- SAN MARTÍN 1

El equipo de San Javier comenzó ganado desde el vestuario, porque a los 03 minutos del primer tiempo Federico Rojo marcó desde el punto del penal, y de ahí le tiró toda la responsabilidad y desesperación al equipo de San Martín quién busco por todos lados pero los primeros 45 minutos fueron para el local.

En el segundo tiempo Matias Oviedo ampliaba la ventaja de Independiente y le hacia las cosas más cuesta arriba al conjunto de San Pedro que obtuvo el gol del honor en los pies de Exequiel Fernandez.

Independiente dejo de ser una sorpresa para convertirse en una realidad de buen juego, manejo de los tiempos y goles claves en el momento justo.

COMERCIO FUE DUEÑO DEL “BARRIO”

Comercio le ganó 4 a 2 a Barrio Ardiles.

El pito-juan jugó un partido bárbaro donde su poderío físico fue la clave, y con una tarde brillante de Renzo Albarnoz, que anotó dos tantos y fue lejos el jugador mas claro del equipo de Comercio.

Por el lado de Barrio Ardiles nunca se dio por vencido, salió a buscarlo, pero no pudo sostener los contra-ataques de su rival, y cuando le dejas espacio y pelotas claras a Ricardo Perez.

solo te queda ir a buscar al fondo de la red y así fue. Cuando Barrio fue con todo a descontar, el goleador “Cocolo” y Albornoz se encargaron de lapizar las esperanzas de la visita.

En Barrio Ardiles anotaron Matias Aguero y Pedro Pizarro.

TRAVESIA GOLEÓ AL SAUCE 4 a 1-

El azul-negro jugó un partido de diez puntos, donde la figura fueron sus once jugadores que estuvieron entonados y concentrados en los 90 minutos. El Sauce no pudo descontar y fue superado amplia-mente por el local, que salio a ganarlo y no dudo a la hora tirar al arco.

Como en el primer partido Emanuel Arregui fue el verdugo, anotando el primero y siendo una pieza clave en el ataque de Travesia,.Lucas Gallardo, Silvio Fernandez y Franco Altamirano ayudaron en la goleada, solo Rodrigo Quevedo pudo descontar para la visita, que fue una sobra comparado con aquel equipo que goleaba al inicio del torneo. INFORME Y FOTOS : LIGA DOLORENSE DE FUTBOL/ A.N.