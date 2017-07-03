VERGÜENZA EN EL DEPORTE: LOS SANCIONADOS DEL DOMINGO EN EL FUTBOL LOCAL
LUIS ROJO: D.T. CLUB LAS TAPIAS, HECHADO INSULTÓ AL ARBITRO
RAMÓN ALTAMIRANO: CLUB LAS TAPIAS, HECHADO INSULTÓ AL ARBITRO
ULISES FLORES: CLUB TRAVESIA, HECHADO HUMILLACIÓN AL ARBITRO DESPÚES DEL PARTIDO
CLAUDIO ORTEGA: CLUB SAN MARTÍN, HECHADO DOBLE AMONESTACIÓN
CRISTIAN PEDERNERA: CLUB SARGENTO CABRAL, ROJA DOBLE AMONESTACIÓN
FRANCO DAMIAN CALDERON: CLUB COMERCIO, ROJA DOBLE AMONESTACIÓN
PABLO DOBAL: JUVENTUD UNIDA, SANCIÓN POR INSULTAR AL ARBITRO
LUIS ANGEL: D.T. CLUB SARMIENTO, ROJA, INSULTÓ Y SE BURLÓ DEL ARBITRO
TODO EL EQUIPO DE LA 6° DE COMERCIO: MULTA DE 60 ENTRADAS, AL FINALIZAR EL PARTIDO INGRESO AL CAMPO DE JUEGO Y LUEGO AL VESTUARIO DEL ÁRBITRO UN SIMPATIZANTE DEL CLUB COMERCIO , DE NOMBRE JUAN PORRAS, QUIEN INSULTO, AMENAZÓ, E INTENTO AGREDIR AL ARBITRO. FUE IDENTIFICADO Y RETIRADO POR EL PERSONAL POLICIAL. INFORME: LIGA DOLORENSE DE FUTBOL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-
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