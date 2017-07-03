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VERGÜENZA EN EL DEPORTE: LOS SANCIONADOS DEL DOMINGO EN EL FUTBOL LOCAL

ROJA 589

LUIS ROJO: D.T. CLUB LAS TAPIAS, HECHADO  INSULTÓ AL ARBITRO

RAMÓN ALTAMIRANO: CLUB LAS TAPIAS, HECHADO INSULTÓ AL ARBITRO

ULISES FLORES: CLUB TRAVESIA, HECHADO HUMILLACIÓN AL ARBITRO DESPÚES DEL PARTIDO

CLAUDIO ORTEGA: CLUB SAN MARTÍN, HECHADO DOBLE  AMONESTACIÓN

CRISTIAN PEDERNERA: CLUB SARGENTO CABRAL, ROJA DOBLE AMONESTACIÓN

FRANCO DAMIAN CALDERON: CLUB COMERCIO, ROJA DOBLE AMONESTACIÓN

PABLO DOBAL: JUVENTUD UNIDA, SANCIÓN POR INSULTAR AL ARBITRO

LUIS ANGEL: D.T. CLUB SARMIENTO, ROJA, INSULTÓ Y SE BURLÓ DEL  ARBITRO

TODO EL EQUIPO DE LA 6° DE COMERCIO:  MULTA DE 60 ENTRADAS, AL FINALIZAR EL PARTIDO INGRESO AL CAMPO DE JUEGO Y LUEGO AL VESTUARIO DEL ÁRBITRO UN SIMPATIZANTE DEL CLUB COMERCIO , DE NOMBRE JUAN PORRAS, QUIEN INSULTO, AMENAZÓ, E INTENTO AGREDIR AL ARBITRO. FUE IDENTIFICADO Y RETIRADO POR EL PERSONAL POLICIAL. INFORME: LIGA DOLORENSE DE FUTBOL/ HORACIO SOSA PARA VDX.-

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