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DETUVIERON FIORINO LLENA DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCIDENTE GRAVE DE AUTO CON MOTO QUE DEJA LESIONADOS

policia 589

LA DEPARTAMENTAL SAN JAVIER INFORMÓ ESTA MAÑANA SOBRE DOS IMPORTANTES HECHOS, UNO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ Y OTRO EN VILLA DOLORES.

LA PAZ  – OMISIÓN DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN PARA TRANSPORTE DE CARGA

AYER, 11:20 HORAS, DURANTE UN CONTROL EFECTUADO EN RUTA N° 14 ALTURA LA PAZ, PERSONAL POLICIAL INICIO ACTUACIONES SUMARIALES POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA CONSISTENTE EN EL TRANSPORTE DE UN CARGA DE PRENDAS DE VESTIR SIN DOCUMENTACIÓN, TRATÁNDOSE DE UN VEHICULO UTILITARIO MARCA FIAT FIORINO, CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 34 AÑOS CON DOMICILIO EN SAN LUÍS CAPITAL.

VILLA DOLORES – ACCIDENTE CON LESIONES GRAVES.-

AYER, 19:50 HORAS, SE TOMO CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CALLE 25 DE MAYO Y POETA BASANTA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA VOLKSWAGEN CONDUCIDO POR UN HOMBRE DE 33 AÑOS DOMICILIADO EN BARRIO CENTRO DE ESTA CIUDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL 200 CC. EN LA QUE SE CONDUCIDA POR UN HOMBRE DE 65 AÑOS DOMICILIADO EN LAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO, QUIEN RESULTO CON LESIONES GRAVES POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL VILLA DOLORES.  HORACIO SOSA PARA VDX.-

 

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