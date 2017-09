UNA MAMÁ DE NUESTRA CIUDAD LE ESCRIBIÓ UNA CARTA A SU HIJO Y HA CONMOVIDO AL MUNDO ENTERO

Virginia Manrique es una vecina del barrio Los Olivos de Villa Dolores, casada con Manuel Ortega y de esa relación tuvieron un hijo.

El tema es noticia porque Virginia le escribió una llamativa y conmovedora carta a su hijo en su cuenta de Facebook y la misma se ha viralizado en las redes y ha hecho emocionar al mundo entero.

Compartimos con Ustedes la carta de esta mamá para su hermoso hijo.

“Un día te arrancaran de mí, vas a dejar mí mano, ya no querrás mis besos mágicos para curarte las heridas. Algún día te irás de mí casa. No querrás hacer avioncito en la espalda o volar en mis brazos. Algún día te irás de mí casa, no querrás que te haga cosquillas, pero quién sabe, tal vez te reirás del recuerdo de esas cosas.

Algún día te irás de mí casa. No me llamarás mil veces al día “MAMÁ”, y yo esperaré tú regreso con ansiedad, mis ojos no se van a cerrar asta que vuelvas a casa, Me llames y me digas que estás bien.

Sonreiré detrás del teléfono mientras seco una lágrima.

Algún día te irás de mí casa, ya no querrás mí mano para cruzar la calle. Un día voy a extrañar tu ser niño, pero yo siempre estaré contigo, mí corazón nunca te dejará, dónde quieras que vallas. Voy a ser como un rayo de sol que un día gris nunca se ve, Pero siempre está!!!!! Te amooooo😍 ❤ 👣 TU MAMI!!!!

La emocionante carta ha cosechado miles de "me gusta" y se ha compartido por toda la red social Facebook.