ESTRATEGIA: DESINFORMACIÓN, IGNORANCIA Y ADULACIÓN

Share on Twitter

Share on Facebook

El proyecto gubernamental de hoy y las consecuencias políticas, económicas, financieras y sociológicas que se producen y afectan a la Nación Argentina, son el resultado de un plan trazado por el PRO, con el asesoramiento, entre otros brujos, del ecuatoriano (especialista en embaucar) y de los propios funcionarios que si bien, quizá, no cuentan con elementos propios para engañar, sí tienen in mente cuales son los objetivos finales.

A una persona no se le puede decir, con simplicidad, que la bandera argentina es gris y negra, porque suena inaceptable. Pero sí se puede metaforizar diciendo que la bandera es el cielo, aun en un día de negros nubarrones y nubes grisáceas.

Esto provoca elementales razonamientos confusos, discutibles, anfibológicos como: “Es verdad, hoy la bandera es negra y grisácea, o lo mismo es azul y blanca”.

Con el mismo estilo Durán Barba distrae cuando dice: “Para que va a matar Macri si tiene plata”.

La desaparición de Santiago Maldonado constituye un caso más, de cómo un hecho de extrema gravedad que puede afectar sectores de poder, pone en funcionamiento el “armamento” con el que se construye el relato para que la verdad creada, llegue con el sentido que se busque, al margen de la verdad real.

Se lanzan un sin número de versiones, para que desde el desconocimiento de aspectos técnicos, el pueblo transite en ese fango inmundo, en donde para cada interrogante hay respuestas arregladas que parecen indicar una lógica inexistente.

En este juego participan los grupos hegemónicos: el gobierno, los medios de difusión en su mayoría afines, el ciudadano común (en donde se incluyen los parciales, los imparciales y los afectados por el hecho), que cada día tiene mayor participación en la opinión pública a partir de una especie de adulación motivadora, a quien se le da la posibilidad de explayarse utilizando los costosos minutos de los medios, y por fin los expertos técnicos, que en cuanto al valor de sus opiniones quedan igualados o menoscabados, ante los que carecen de conocimientos adecuados.

Así se advierte el constante cambio en la defensa de errores del propio gobierno, frente a los particulares que hacen todo tipo de consideraciones, desde el conocimiento vulgar.

Ni hablar de los allegados al desaparecido, quienes opinan desde el dolor.

Cómo, seriamente, pueden admitirse extensos comentarios y conclusiones en contra de los procedimientos, pidiendo la intervención de la justicia de la ONU (ello al margen de que la ONU está más del lado de la defensa de Macri que del pueblo argentino) o que se diga que la Fiscal es incapaz, que el Juez es incapaz, que no se ha procedido correctamente, que se lo llevaron, que lo

mataron, que se fue por el río, que lavaron los vehículos: con versiones sin fundamentación? Son meras expresiones sin contenido, como las que surgen desde algunos periodistas.

Todo permite la tergiversación, a la medida de los interesados en esconder la verdad.

Lo cierto: la Ministro Bullrich, desde el primer instante, no debió hacer una investigación administrativa interrogando a sus gendarmes, para concluir en que no tenían nada que ver. Debió poner en manos del Juez toda investigación inicial, porque lo que no se investiga así, facilita la desaparición de las pruebas (encubrimiento?)

Una digresión (otro tema): la libertad domiciliaria de Milagro Sala es irregular y constituye el delito de prevaricato (resolver en contra de la ley), porque ahora está en una vivienda, pero más custodiada que por los candados de las ruidosas rejas. Veremos que hace la justicia.