GUILLERMO SAPPIA CUENTA LA REUNIÓN DE OSCAR GONZALEZ CON LA INTENDENTA

El responsable de prensa de la municipalidad de Villa Dolores nos cuenta en un comunicado sobre los detalles de la reunión mantenida ayer entre el presidente de la unicameral y la intendenta Gloria pereyra.

La Intendente de la Ciudad de Villa Dolores Carmen Gloria Pereyra recibió en audiencia al legislador departamental Oscar Félix González.-

La Jefa de Gobierno fue saludada por el titular de la Unicameral quién solicito hablar cinco minutos en forma privada a lo que la Intendente expreso su deseo de realizar la reunión solicitada, junto a su equipo de gobierno.-

Participaron de la misma los secretarios Matías Stumpf (Gobierno), Fernando Vilar (Asesor Letrado), Aldo Zanitti (Obras y Servicios Públicos), Julio Salama (Legal y de Coordinación Institucional), Jorge Hanich (asesor de Obras Públicas) y los concejales Julio Herrero, Roberto Ribeiro, Gastón Bazán.-

El visitante lo hizo junto a los ediles Tomas Gragera y Norberto Sosa Campana.-

En la oportunidad el legislador propuso la realización de la calle Medardo Ulloque, con el mismo modelo de ejecución que la Presidente Perón y el ramal del gas natural desde la ruta 148 hasta Piedra Pintada.-

Respecto a la extensión del gas a San José, González dijo que “si usted se pone de acuerdo con Hugo Gómez (Intendente de San José), a lo que respondió la Intendente que “usted sabe doctor que no es así, que los municipios no podemos hacer una obra de semejante magnitud”.-

Gonzales dijo que “nosotros nos habíamos comprometido hasta Las Encrucijadas, por eso venimos a pedir autorización”.-

La Intendente entregó un petitorio al legislador que incluye la pavimentación de la calle Roberto J. Noble desde Avenida Belgrano hasta el Río de los Sauces; desagüe pluvial de calle Italia (desde el Canal de Dipas hasta el Río de los Sauces (proyectado por el Ingeniero Alfredo Estrada); y cierre del Vertedero de Ruta 148 ofrecida por el bloque de Unión por Córdoba en sesión del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.-

En el desarrollo de la reunión la Intendente Gloria se refirió a la falta de documentación de la Presidente Perón porque hay un problema de desagües, expresando González que la “ordenanza es posterior a la Presidente Perón y no hay ningún problema de desagües”.-

Intentó dar una explicación el Ingeniero Jorge Hanich, siendo interrumpido por González (visiblemente molesto) quién sostuvo que “yo he venido a entregarle estas notas a la señora Intendente, cualquier otra cosas manéjese por las vías que correspondan, no soy Director de Vialidad y no tengo nada que ver con este tema, se ha conseguido la plata para que se haga la obra”.-

La Intendente pidió al Dr. González que se dé cumplimiento con todo, “yo soy una persona honesta por sobre todas las cosas por eso digo que nunca voy a ser política, no puedo mentir”.-

RECLAMOS DE LA PRESIDENTE PERON

González le dijo a la Intendente que los reclamos deben ser llevados a Vialidad, interviniendo el Secretario de Obras Públicas arquitecto Aldo Zanitti quien dijo que vecinos de la calle Perón han indicado que no se ha hecho la servidumbre de paso y ello puede afectar los cultivos, por la manera en que se han trazado las correntías, yo no he visto los planos porque no han sido presentados, nosotros queremos colaborar pero al no tener la documentación no hemos podido hacer nada y los vecinos han venido al municipio a quejarse. Nosotros entendemos que Vialidad debió observar por donde va a canalizar el desagüe, no tiene un correntía perfecta porque si no, se vendrá toda el agua al centro” indico Zanitti.-

SOLICITUD DE LA INTENDENTE

Ya que usted ha venido –dijo Gloria- y que nos hace tanta falta la Roberto J. Noble hasta el Río de los Sauces, desagües de calle Italia desde el Canal de DIPAS hasta el Río de los Sauces de un proyecto que hizo el Ingeniero Estrada y el cierre del vertedero de Ruta 148 que lo había ofrecido el bloque de Unión por Córdoba (del concejo deliberante) los otros días, estas son las tres peticiones que le quería hacer a usted.-

“Estamos haciendo obras con muchísimo esfuerzo, estamos haciendo cosas con la Nación también”.-

González dijo que la obra de la Presidente Perón está terminada, falta la demarcación vial y en quince días más estará concluida según me comunicó el Presidente de Vialidad”.