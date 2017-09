LA “CARTONERA” DEL SAUCE SIGUE PRESA EN BOWER Y AHORA IRÁ A JUICIO CON SUS PARIENTES

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, determinó laCITACIÓN A JUICIO de:

MARIA LUZ YANG (a) cartonera, con Prisión Preventiva, de 38 años de edad, ama de casa, domiciliada en la localidad de Sauce Arriba, quien se encuentra detenida en Córdoba;

y de otras personas vinculadas a su familia, los cuales continúan en libertad:

ERNESTO ARIEL LOPEZ, de 38 años de edad, ayudante de albañil y changarin, domiciliado en Sauce Arriba, departamento San Alberto, provincia de Córdoba; y BRENDA SOFIA ESMERALDA LOPEZ, de 19 años de edad, ama de casa, domiciliada en Sauce Arriba, departamento San Alberto, provincia de Córdoba.

Los hechos que se les atribuyen dan cuenta de que:

HECHO NOMINADO PRIMERO : El día veintiuno de junio de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las dieciséis horas, J.C.G., ingresaba junto a su pareja, C.A.C., por la vereda, a su domicilio sito en la localidad de Sauce Arriba, departamento San Alberto, provincia de Córdoba, a bordo cada uno de su motocicleta. En la ocasión, se encontraban en la vereda de la casa colindante, MARIA LUZ YANG (a) “cartonera”, junto a su marido, Ernesto Ariel López, sus hijos Brenda Sofía Esmeralda López, B. J. L. – de 16 años de edad- y E.M. L. – de 17 años de edad- y el yerno de la primera Nelson Gabriel Funes (a) “Sonia”. En esa circunstancias Yang le dijo: “¿Qué miras viejo c…?, te vamos a matar”; a lo que G. les dijo “Vengan de a uno, ¿qué van a matar ustedes?” y tomó un palo de la leña para defenderse. Fue entonces, que los incoados tomaron piedras, ladrillos y escombros que había en el lugar y, con intención de agredir a G. y su familia, comenzaron a arrojarles los mismos. Mientras Yang y López lanzaban piedras, una de ellas impactó en la cabeza de J.C.G., por lo que el damnificado ingreso al patio de su vivienda. En esas circunstancias Yang y López le dijeron a G. “salí que te vamos a cagar matando”. Mientras esto acontecía la menor S. N. C., de 11 años, –hija de C.A.C. – se encontraba jugando dentro de la vivienda, más precisamente en el patio, habría recibido el impacto de una de las piedras arrojadas por Yang y su familia en su pierna izquierda, no produciendo lesiones. Como consecuencia del hecho antes descripto J.C.G. resultó con: “herida contusa en región frontal temporal izquierda”, por lo que se le asignaron diez días de curación e inhabilitación para el trabajo.

HECHO NOMINADO SEGUNDO : El día veintidós de junio de dos mil diecisiete, a las once horas aproximadamente, la encartada MARIA LUZ YANG, se encontraba en la vereda de su casa, sita en la localidad de Sauce Arriba, departamento San Alberto, provincia de Córdoba. En esas circunstancias, la menor S. N. C. de once años, pasó caminando por frente a la casa de Yang, en dirección al kiosco del barrio, y al ver la niña a Yang, quien estaba barriendo la vereda, la saludó, oportunidad en que la encausada sin mediar más palabras y con claras intenciones de amedrentar a la niña, le habría manifestado “hija de puta, te voy a cortar en pedacitos y te voy a tirar a los perros”.

Por los hechos relatados anteriormente y según la acusación la encartada MARIA LUZ YANG , deberá responder comocoautora de Lesiones Leves, Agresión Agravada por la Participación de Menores, Amenazas y Coacción, en concurso real, (arts. 45, 89, 104 tercer párrafo en función del 41 quater, 149 bis, primer y segundo párrafos y 55 del C.P.), – Hecho Nominado Primero -; y autora de Amenazas (art. 149 bis, primera parte) – Hecho Nominado Segundo -, todos los ilícitos en concurso real (art. 55 del C.P.); ERNESTO ARIEL LOPEZ , deberá responder como coautor de Lesiones Leves, Agresión Agravada por la Participación de Menores, Amenazas y Coacción, en concurso real, (arts. 45, 89, 104 tercer párrafo en función del 41 quater, 149 bis, primer y segundo párrafos y 55 del C.P.); y BRENDA SOFÍA ESMERALDA LOPEZ , deberá responder como coautora de Agresión (arts. 45 y 104 tercer párrafo del C.P.), atento los fundamentos expuestos supra.-

La imputada YANG registra condena anterior dictada por la Exma. Cám. Criminal y Correccional de esta ciudad , de fecha 09/10/2013, que Resuelve: “… I) Declarar a María Luz Yang (a) “La Cartonera”, autora penalmente responsable deViolación de Domicilio y Robo Agravado en grado de tentativa en concurso material -hecho nominado primero- (arts. 150, 164, 163 inc. 3º en función de lo establecido por los arts. 167 inc. 4º, 42 y 55 del C.P.); co-autora de Violación de Domicilio y Robo en concurso material –hecho nominado segundo- (arts. 45, 150, 164 y 55 del C.P.); autora de Encubrimiento agravado–hecho nominado tercero- (art. 277 pto. 1 inc. “c” y pto. 3 incs. “b y c” C.P.); autora de Hurto Simple –hecho nominado cuarto- (art. 162 del C.P.); autora de Encubrimiento agravado –hecho nominado quinto- (art. 277 pto. 1 inc. “c” y pto. 3 incs. “b” y “c” C.P.); autora de Encubrimiento agravado –hecho nominado sexto- (art.277 pto. 1 inc. “c” y pto. 3 incs. “b” y “c” C.P.); autora de Robo Simple -hecho nominado séptimo- (art. 164 del C.P.); y autora de Violación de Domicilio y Hurto Simple en concurso material -hecho nominado octavo- (arts. 150, 162 y 55 del C.P.); todos los ilícitos relacionados anteriormente en concurso real (art. 55 C.P.), que se le atribuyen en la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio de fs. 568/592 y autora penalmente responsable de Expediente Nro. 1101596 – 59 / 60 los delitos de Desobediencia a la Autoridad y Violación de Domicilio (2 hechos) en concurso real en los términos de los arts. 239, 150 y 55 del Código Penal, que se le incriminan en el Único hecho de la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio de fs. 898/907 y en consecuencia imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de tres años y ocho meses de prisión, accesorias de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 40 y 41 C.P.; arts. 412, 415, 550, 551 y cc. C.P.P.)”.

La imputada se encuentra detenida en el Establecimiento Penitenciario de Bower.-