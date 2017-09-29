URGENTE:”PRIMICIA VDX”: GUILLERMO BAUDONET ASUME DIRECCIÓN DE IMPORTANTE HOSPITAL
EL SECRETARIO DE SALUBRIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES, ASUMIRÁ COMO DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE QUINES.
EL ACTO DE ASUNCIÓN SERÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES EN HORAS DE LA MAÑANA.
CONFIRMARON LA NOTICIA LA PROPIA MINISTRA DE SALUD PUNTANA GRACIELA CORVALÁN, QUIEN HACE UNOS DIAS VISITÓ EL NUEVO HOSPITAL DE QUINES.-
LOS GESTORES DE ESTE NOMBRAMIENTO HABRIAN SIDO EL MISMO INTENDENTE OSCAR “PACO” MACIAS Y LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE MARIA ESTHER ORTIZ.- HORACIO SOSA PARA VDX.-
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