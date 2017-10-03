AQUÍ ESTÁN LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA LISTA DE CEMDO
01-NOROESTE LISTA NRO. 1
TITULARES VILLA DOLORES
1 CALDERON MARIELA ELIZABETH
2 ANDRADA EVELYN ANABELLA
3 RAMIREZ MARIELA LIDIA
4 PONCE MARIA OSMAR
5 ALANIZ JUAN CARLOS
6 PASCUAL FACUNDO BALTAZAR
7 CARRAM MARIA ANDREA
8 RAY KARINA VANESA
9 CHAVERO MIRIAM RICELDA
10 CLAVERO MARTA OFELIA
11 VILCHEZ CARLOS NICOLAS
12 DE MICHELI GUSTAVO
13 OLMEDO LUIS OMAR
14 GONZALEZ ESTHER CELESTINA
15 RAMOS RAMONA NOEMI
16 SUAREZ LEANDRO RAMON
17 MOLINA SILVIA DOLORES
18 CABALLERO MARIA CRISTINA I. DE
19 CLAVERO ROBERTO GABRIEL
20 DIAZ ENZO RUBEN
21 VILLAMOR DOMINGO MARCELO
22 FERNANDEZ FERNANDO GABRIEL
23 DOMINGUEZ DEBORA JANET
24 PIZARRO GUSTAVO ADOLFO
25 PALACIO SERGIO VICENTE
26 PAREDES HUGO DANIEL
02-NORESTE LISTA Nº 1
TITULARES VILLA DOLORES
1 FRANCIA OMAR
2 ESTEBAN JUAN CARLOS
3 VELOSO HECTOR ALFREDO
4 TULA ALDO DANIEL
5 MASSIMINO RITA YAMILA
6 FRANCO FAVIO ANDRES
7 PEREIRA ROBERTO ALEJANDRO
8 PONCE MARIO DIEGO
9 AHUMADA RODRIGO CARLOS
10 DESPRES SANDRA ISABEL
11 ABREGU MARIA DEL HUERTO
12 ACEVEDO MARCOS EZEQUIEL
13 FERREYRA ORDOÑEZ TOMAS MICENO
14 BEQUIS ADOLFO ARIEL
15 CALDERON FABIANA LIDIA
16 QUINTEROS NORMA GRACIELA
17 MOGADOURO JORGE ORLANDO
18 LOPEZ DANIEL EDUARDO
19 RECALDE JUAN EDGAR
20 MASSIMINO LUCIANA BELEN
21 CEBALLOS CARLOS ALBERTO
22 ETCHEBEST RAUL ALBERTO
23 SALAS SERGIO ANTONIO
24 OVIEDO GUSTAVO ADOLFO
25 CHAVES INES EDITH
26 DI FLAVIO ROMINA
27 URQUIZA LUIS ARIEL
28 YORBANDI SILVIA
29 FOCACCIA MARCELA CORINA
30 BUSTOS DANIEL ENRIQUE
31 VICHO FABIO DANIEL
32 GONZALEZ ZUÑIGA JOSE ANDRES
33 LOPEZ JOSE MIGUEL
34 ARIAS OSVALDO ENRIQUE
35 ROMERO CRISTINA MELISA
36 CHIAPPERO MARIO ALBERTO
37 AGUIRRE PABLO EDUARDO
38 CRUCEÑO PATRICIA ALEJANDRA
03-SUROESTE LISTA Nº 1
TITULARES VILLA DOLORES
1 VILLARREAL WALTER MARIO
2 ALBORNOZ ARMINDA ROSARIO
3 ARCE JESUS EUGENIO
4 YELAMO MIGUEL ANGEL
5 BILYK SOFIA BEATRIZ
6 LUNA MIRIAM NUBIS
7 GONZALEZ CARLOS RAUL
8 LEAL CLAUDIA BEATRIZ
9 CHAVERO ELVA DOLLY
10 AHUMADA RAUL
11 DIAZ ESTELA MARY
12 CORREA MARIANO GABRIEL
13 LUCERO MYRIAM INES
14 AGUILERA JESUS ELVIRA
15 BARROSO DEBORA ANABELA
16 FREIRE JULIO CESAR
17 BATTISTON GABRIEL ENRIQUE
18 SANDANDEZ ELSA CEFERINA
19 CLAVERO MARCELO EDUARDO
20 LEYRIA DOMINGO OMAR
21 PARICIA JORGE CEFERINO
22 REGIS SANDRA TERESITA
23 LEONARDI TOMAS JOSE
24 OLMEDO MARIA CECILIA
25 PAREDES HECTOR PLACIDO
26 ORTIZ LUIS ROLANDO
27 PIZARRO RODRIGO FEDERICO
28 PERALTA LUIS ALBERTO
29 SERRAN ANGEL EDUARDO
30 BARREDA SILVIA ISABEL
04-SURESTE LISTA Nº 1
TITULARES VILLA DOLORES
1 ACOSTA FRANCISCO DANIEL
2 FIERRO MARIA BELEN
3 CASAS ALBERTO DIEGO
4 DIAZ RAMON OSVALDO
5 PEREYRA ELDA CUSTODIA
6 HEREDIA VICTOR GUILLERMO
7 PEREYRA MARIA VANESA
8 BELTRAMONE MARIA EUGENIA
9 ARRIAGA MARIA LAURA
10 OLGUIN RICARDO NESTOR
11 RADICCI MARIO ANTONIO
12 RODRIGUEZ ARGUELLES LUIS LEONA
13 GARAY SERGIO EZEQUIEL
14 GIL PABLO
15 FERNANDEZ DIEGO MARTIN
16 TELLO ANTONIO IGNACIO
17 ALANIZ MARIA IRMA
18 GIL MARIA DEL CARMEN
19 AGUIRRE SERGIO OMAR
20 NIEVAS HUGO EDUARDO
21 MOLINA ROLANDO ANTONIO
22 DI FLAVIO LETICIA DE LAS MERCE
23 GIL CAROLINA DALMIRA
24 DE ARMAS CARLOS NORBERTO
25 LOPEZ NADIA CAROLINA
05-Villa Sarmiento Lista Nº 1
TITULARES
Orden Apellido y Nombre
1 CUFRE SERGIO ANDRES
2 ORTIZ SEGUNDO OSCAR
3 PEREYRA GABRIELA INES
4 FUNES ANTONIO OFALDO
5 MOLINA MANUEL NICOLAS
6 MIRANDA DANIEL OSCAR
7 ALFONSO ELVA VALERIA
8 OLIVA DANIEL HUMBERTO
9 ALVAREZ HUGO ERNESTO
10 LOPEZ MARTA OFELIA
11 AGUERO RAUL OSMAR
12 OLMEDO JORGE MARIO
13 FERNANDEZ EDGARDO S.
14 LOPEZ CARLOS GREGORIO
15 CALDERON MARIA DE LOS DOLORES
San Pedro Lsita Nº 1
TITULARES
1 NIETO ALBERTO ROLANDO
2 BRITOS MARIO ANGEL
3 BRITOS JULIO CESAR
4 RIVADERA MARIA ALICIA
5 AMAR JORGE PEDRO
6 ROMERO SANDRA MABEL
7 OYOLA CARLOS RUBEN
8 MONTOYA MARTIN DANIEL
9 RECALDE DANIEL ALEJANDRO
10 CONTRERAS RAMON JULIAN
11 ROBLEDO CAROLINA MARIBEL SUSAN
12 OVIEDO GLADYS DEL VALLE
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