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AQUÍ ESTÁN LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA LISTA DE CEMDO

CEMDO-E-1

01-NOROESTE LISTA NRO. 1

TITULARES VILLA DOLORES

1 CALDERON MARIELA ELIZABETH

2 ANDRADA EVELYN ANABELLA

3 RAMIREZ MARIELA LIDIA

4 PONCE MARIA OSMAR

5 ALANIZ JUAN CARLOS

6 PASCUAL FACUNDO BALTAZAR

7 CARRAM MARIA ANDREA

8 RAY KARINA VANESA

9 CHAVERO MIRIAM RICELDA

10 CLAVERO MARTA OFELIA

11 VILCHEZ CARLOS NICOLAS

12 DE MICHELI GUSTAVO

13 OLMEDO LUIS OMAR

14 GONZALEZ ESTHER CELESTINA

15 RAMOS RAMONA NOEMI

16 SUAREZ LEANDRO RAMON

17 MOLINA SILVIA DOLORES

18 CABALLERO MARIA CRISTINA I. DE

19 CLAVERO ROBERTO GABRIEL

20 DIAZ ENZO RUBEN

21 VILLAMOR DOMINGO MARCELO

22 FERNANDEZ FERNANDO GABRIEL

23 DOMINGUEZ DEBORA JANET

24 PIZARRO GUSTAVO ADOLFO

25 PALACIO SERGIO VICENTE

26 PAREDES HUGO DANIEL

02-NORESTE LISTA Nº 1

TITULARES VILLA DOLORES

1 FRANCIA OMAR

2 ESTEBAN JUAN CARLOS

3 VELOSO HECTOR ALFREDO

4 TULA ALDO DANIEL

5 MASSIMINO RITA YAMILA

6 FRANCO FAVIO ANDRES

7 PEREIRA ROBERTO ALEJANDRO

8 PONCE MARIO DIEGO

9 AHUMADA RODRIGO CARLOS

10 DESPRES SANDRA ISABEL

11 ABREGU MARIA DEL HUERTO

12 ACEVEDO MARCOS EZEQUIEL

13 FERREYRA ORDOÑEZ TOMAS MICENO

14 BEQUIS ADOLFO ARIEL

15 CALDERON FABIANA LIDIA

16 QUINTEROS NORMA GRACIELA

17 MOGADOURO JORGE ORLANDO

18 LOPEZ DANIEL EDUARDO

19 RECALDE JUAN EDGAR

20 MASSIMINO LUCIANA BELEN

21 CEBALLOS CARLOS ALBERTO

22 ETCHEBEST RAUL ALBERTO

23 SALAS SERGIO ANTONIO

24 OVIEDO GUSTAVO ADOLFO

25 CHAVES INES EDITH

26 DI FLAVIO ROMINA

27 URQUIZA LUIS ARIEL

28 YORBANDI SILVIA

29 FOCACCIA MARCELA CORINA

30 BUSTOS DANIEL ENRIQUE

31 VICHO FABIO DANIEL

32 GONZALEZ ZUÑIGA JOSE ANDRES

33 LOPEZ JOSE MIGUEL

34 ARIAS OSVALDO ENRIQUE

35 ROMERO CRISTINA MELISA

36 CHIAPPERO MARIO ALBERTO

37 AGUIRRE PABLO EDUARDO

38 CRUCEÑO PATRICIA ALEJANDRA

03-SUROESTE LISTA Nº 1

TITULARES VILLA DOLORES

1 VILLARREAL WALTER MARIO

2 ALBORNOZ ARMINDA ROSARIO

3 ARCE JESUS EUGENIO

4 YELAMO MIGUEL ANGEL

5 BILYK SOFIA BEATRIZ

6 LUNA MIRIAM NUBIS

7 GONZALEZ CARLOS RAUL

8 LEAL CLAUDIA BEATRIZ

9 CHAVERO ELVA DOLLY

10 AHUMADA RAUL

11 DIAZ ESTELA MARY

12 CORREA MARIANO GABRIEL

13 LUCERO MYRIAM INES

14 AGUILERA JESUS ELVIRA

15 BARROSO DEBORA ANABELA

16 FREIRE JULIO CESAR

17 BATTISTON GABRIEL ENRIQUE

18 SANDANDEZ ELSA CEFERINA

19 CLAVERO MARCELO EDUARDO

20 LEYRIA DOMINGO OMAR

21 PARICIA JORGE CEFERINO

22 REGIS SANDRA TERESITA

23 LEONARDI TOMAS JOSE

24 OLMEDO MARIA CECILIA

25 PAREDES HECTOR PLACIDO

26 ORTIZ LUIS ROLANDO

27 PIZARRO RODRIGO FEDERICO

28 PERALTA LUIS ALBERTO

29 SERRAN ANGEL EDUARDO

30 BARREDA SILVIA ISABEL

04-SURESTE LISTA Nº 1

TITULARES VILLA DOLORES

1 ACOSTA FRANCISCO DANIEL

2 FIERRO MARIA BELEN

3 CASAS ALBERTO DIEGO

4 DIAZ RAMON OSVALDO

5 PEREYRA ELDA CUSTODIA

6 HEREDIA VICTOR GUILLERMO

7 PEREYRA MARIA VANESA

8 BELTRAMONE MARIA EUGENIA

9 ARRIAGA MARIA LAURA

10 OLGUIN RICARDO NESTOR

11 RADICCI MARIO ANTONIO

12 RODRIGUEZ ARGUELLES LUIS LEONA

13 GARAY SERGIO EZEQUIEL

14 GIL PABLO

15 FERNANDEZ DIEGO MARTIN

16 TELLO ANTONIO IGNACIO

17 ALANIZ MARIA IRMA

18 GIL MARIA DEL CARMEN

19 AGUIRRE SERGIO OMAR

20 NIEVAS HUGO EDUARDO

21 MOLINA ROLANDO ANTONIO

22 DI FLAVIO LETICIA DE LAS MERCE

23 GIL CAROLINA DALMIRA

24 DE ARMAS CARLOS NORBERTO

25 LOPEZ NADIA CAROLINA

 

 

05-Villa Sarmiento Lista Nº 1

TITULARES

Orden Apellido y Nombre

1 CUFRE SERGIO ANDRES

2 ORTIZ SEGUNDO OSCAR

3 PEREYRA GABRIELA INES

4 FUNES ANTONIO OFALDO

5 MOLINA MANUEL NICOLAS

6 MIRANDA DANIEL OSCAR

7 ALFONSO ELVA VALERIA

8 OLIVA DANIEL HUMBERTO

9 ALVAREZ HUGO ERNESTO

10 LOPEZ MARTA OFELIA

11 AGUERO RAUL OSMAR

12 OLMEDO JORGE MARIO

13 FERNANDEZ EDGARDO S.

14 LOPEZ CARLOS GREGORIO

15 CALDERON MARIA DE LOS DOLORES

San Pedro Lsita Nº 1

TITULARES

1 NIETO ALBERTO ROLANDO

2 BRITOS MARIO ANGEL

3 BRITOS JULIO CESAR

4 RIVADERA MARIA ALICIA

5 AMAR JORGE PEDRO

6 ROMERO SANDRA MABEL

7 OYOLA CARLOS RUBEN

8 MONTOYA MARTIN DANIEL

9 RECALDE DANIEL ALEJANDRO

10 CONTRERAS RAMON JULIAN

11 ROBLEDO CAROLINA MARIBEL SUSAN

12 OVIEDO GLADYS DEL VALLE

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