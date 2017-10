Jueves, vence plazo para la recategorización del monotributo

Share on Twitter

Share on Facebook

El trámite es online: puede realizarse desde la plataforma web que la AFIP diseñó exclusivamente para los inscriptos al régimen simplificado o desde la aplicación para celulares que lanzó el organismo fiscal.

Quienes deban recategorizarse en el Monotributo por haber excedido los límites de facturación tienen tiempo hasta el 5 de octubre próximo. Pero es un trámite obligatorio: quienes deban reconfirmar su categoría actual dentro del régimen simplificado deberán hacerlo, de manera escalonada, entre el 20 de este mes (los de las categorías más altas) y el 20 de diciembre (la categoría A).

A fin de simplificar la tarea de los contribuyentes, la AFIP publicó una flamante guía “paso a paso” que se detalla a continuación:

1 – Ingresá al Portal de Monotributo y presioná el botón “Comenzar”. Para acceder al portal, deberás colocar tu CUIT y la Clave Fiscal.

2 – También podrás acceder al mismo sistema a través de los servicios con Clave Fiscal “Monotributo” y “Sistema Registral”, clic en Menú “Registro Tributario”, opción “Monotributo – Adhesión”.

3 – A continuación se desplegará la siguiente pantalla. Deberás seleccionar la opción “Ver mi categoría – recategorizarme”.

4 – El sistema solicitará que indiques qué acción querés realizar. Para recategorizarte presioná sobre “No, quiero recategorizarme”.

5 – Aquí tendrás que informar el monto facturado entre las fechas que el sistema te indica. Si no utilizás un local/oficina/establecimiento para el desarrollo de tus actividades, marcá “No” y luego presioná continuar.

6 – Si utilizás un local/oficina/establecimiento para el desarrollo de tus actividades, tendrás que marcar “Sí”. Inmediatamente, se desplagarán diferentes campos para que completes con la información del lugar donde realizás tu actividad. Por último, indicá si la propiedad es alquilada o no, en caso que NO lo sea, presioná “Continuar”.

7 – Si alquilás la propiedad, marcá “Sí”, informá los datos solicitados y validá la CUIT del locador. Para finalizar, presioná “Continuar”.

8 – El sistema solicitará la confirmación de la categoría asignada. Si es correcta, presioná “Confirmar Categoría”.

9 – El sistema desplegará la siguiente pantalla confirmando la realización del trámite.

10 – Para imprimir la credencial para efectuar los pagos con la nueva categoría deberás cliquear sobre el botón “Imprimir Credencial” que se encuentra en el margen inferior derecho de la pantalla.

Recategorización y baja de oficio.

La AFIP considerará a los consumos (compras y gastos personales) que realizan los monotributistas en su vida cotidiana para revisar la categoría de inscripción que poseen actualmente.

También verificará sus movimientos bancarios. A estos montos les adicionará un 20%, para los prestadores de servicio, y un 30% para los que venden bienes, para determinar de manera arbitraria cuál es el nivel real de sus ingresos.

El resultado lo comparará con el parámetro de la categoría que posee el contribuyente. Si no coincide porque es mayor, lo ubicará de oficio en la categoría superior.

Este sistema también se aprovechará para excluir a los contribuyentes que superen los parámetros de ingresos que permite el Régimen Simplificado.

El listado de los que fueron recategorizados de oficio será publicada en el Boletín Oficial, y también se enviará una notificación electrónica que funciona en el servicio “e-ventanilla”.

El monotributista podrá consultar los motivos y elementos de evaluación que tiene la AFIP, además de su deuda, ingresando al sitio denominado “Monotributo-Recategorización de Oficio (MOREO).

También estará la opción, dentro de la página web del ente recaudador, de presentar un recurso de apelación por la medida tomada.

Dentro del control también se tendrán en cuenta los otros ingresos ajenos al monotributo, como los de relación de dependencia, que adicionalmente obtienen las personas.

En el portal del monotributo, que funciona en la página web de la AFIP, se pueden consultar los datos, los desvíos y la deuda que la AFIP tiene de cada monotributista.