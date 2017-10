ROBÓ $ 100.000 EN CHANCANÍ Y SE ESCONDIÓ EN EL COLECTIVO, AHORA SERÁ JUZGADO

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, finalizó la investigación y ELEVÓ A JUICIO la causa seguida en contra de Néstor Fabián Reynoso, alias “JUSA”, de 30 años de edad, jornalero, con antecedentes penales (condena anterior), domiciliado en la localidad de Carpintería, Pcia. de San Luis.

Los graves hechos dan cuenta de lo siguiente.

PRIMER HECHO : El día treinta de marzo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las 23:00 horas, M.E.A. se encontraba mirando televisión en la cocina de su domicilio sito en la localidad de Chancaní, Dpto. Pocho Pcia. de Córdoba. En esas circunstancias, y en oportunidad en que abrió la puerta que da hacia el fondo de la vivienda, observó al incoado Néstor Fabián Reynoso quien -portando un palo de escoba en sus manos-, se abalanzó sobre A. e ingresó a la vivienda -sin la debida autorización expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo-, a la vez que le manifestaba “dame la plata”. Así las cosas y una vez en el interior del domicilio, tomó de la mesada un cuchillo marca “tramontina” con cabo de plástico color blanco y hoja de 20 cms. aproximadamente y, colocándolo en el cuello de A., le reiteró en varias oportunidades “dame la plata”. Inmediatamente después, el incoado Reynoso trasladó a A. hacia uno de los dormitorios de la vivienda, lugar en que la nombrada -temiendo que Reynoso la agrediera con el cuchillo que portaba-, le entregó una suma de dinero que tenía guardado en el placard, expresándole Reynoso “vos debes tener más plata”, a la vez que revisaba los cajones del dormitorio, de donde sustrajo más dinero. En ese contexto, el encartado Reynosotrasladó a A. nuevamente hacia la cocina, haciéndola sentar en una de las sillas y manifestándole “sos una mentirosa, debes tener más plata”, mientras revolvía los lugares del domicilio, sustrayendo la suma de pesos mil ($ 1000) de una vitrina. Posteriormente, el incuso Reynoso transportó a A. nuevamente al dormitorio, lugar donde comenzó a revisar todos los cajones y el placard, encontrando un puñal antiguo con cabo de color marrón con líneas plateadas y un alhajero de porcelana color crema con flores donde tenía un par de aros de oro tipo “criollitos”, dos anillos de oro, dos anillos de fantasía, una gargantilla bañada en oro, una cadena de plata y otras de fantasía, un reloj de mano, entre otras alhajas. Asimismo, y al visualizar Reynosouna caja fuerte existente en la habitación y al encontrar la llave correspondiente, abrió la misma y sustrajo aproximadamente la suma de cien mil pesos ($ 100.000), los que colocó en una bolsa junto a las joyas referidas. Seguidamente, el encartado Reynoso se dirigió –siempre trasladando a la víctima en contra de su voluntad- hacia otro dormitorio de la vivienda, lugar del cual tomó un bolso de viaje tipo carrito de color negro con líneas finas de color celeste, colocando allí la bolsa con el botín; para posteriormente dirigirse hacia la cocina, donde hizo sentar a A. en una de las sillas. Así las cosas, siendo aproximadamente las 05:00 hs., el imputado Reynoso colocó las manos de A. por detrás de la silla en la que estaba sentada y las amarró con precintos de color negro, sujetando cada pie de la víctima a las patas de la silla, luego de lo cual tomó el teléfono celular de A., marca “Samsung”, de color bordó, con teclado y una funda de color rosa fucsia, apoderándose también ilegítimamente de dicho elemento. Tras ello, y antes de retirarse del sitio el acusado le manifestó a la víctima que no le contara a nadie lo sucedido, ni a la policía, porque después él regresaría y le iba a hacer daño como así también a su familia, con lo cual –a raíz de la intimidación y la violencia anteriormente descriptas- privó además ilegítimamente de su libertad ambulatoria a A., quien por las razones antedichas, cumplió con el mandato del acusado, el cual se retiró del domicilio de la damnificada alrededor de las 05:10 horas. En ese contexto, la víctima logró sacar las manos que las tenía atadas atrás de la silla y, mediante pasos cortos, logró llegar hasta la puerta de ingreso y, siendo aproximadamente las 07:50 horas, pidió ayuda a M.P. y su hijo F.P., quienes circulaban a bordo de una camioneta por la calle del domicilio de A., los que concurrieron en auxilio de la damnificada, procediendo a librarla cortando los precintos que la tenían aprisionada.-

SEGUNDO HECHO : El día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las 09:30 horas, el Oficial Principal Cristian Alberto Aguirre junto al Cabo 1ro Pablo Sebastián Villarreal, tras ser alertados de un hecho contra la propiedad ocurrido momentos antes en la localidad de Chancaní, y estando en conocimiento de las características físicas del posible autor, procedieron a realizar un control en la Ruta E – 51 (camino de tierra) de la Pcia. de Córdoba, sobre el colectivo de la empresa “Sarmiento”, el cual se encontraba empantanado a la altura del Paraje El Chocolate de la localidad de San Pedro, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba. En esas circunstancias, y luego de ingresar al colectivo mencionado, observaron que al fondo del vehículo, sobre la izquierda y sentado en una de las butacas, se encontraba un sujeto –el imputado Néstor Fabián Reynoso– que coincidía con las características de la persona buscada. Así las cosas, y tras identificarse el Oficial Principal Aguirre como policía, el encartado Reynoso procuró darse a la fuga por la puerta trasera de la unidad móvil descripta, por lo que el Of. Ppal. Aguirre se abalanzó sobre Reynoso, trenzándose ambos en lucha, interviniendo en esos momentos el Cabo 1ro Villarreal en colaboración de Aguirre. En ese contexto, el imputado Reynoso -ejerciendo en todo momento una clara oposición activa para evitar ser aprehendido-, arrojó golpes de puño y patadas hacia ambos uniformados, procurando a la vez en dicho forcejeo tomar el arma reglamentaria del Of. Ppal. Aguirre, sin lograr su cometido debido a la intervención del Cabo 1ro Villarreal, quien logró reducir al prevenido Reynoso. Como consecuencia del hecho, el Cabo 1ro Villareal resultó con excoriaciones en ambos antebrazos; mientras que el Of. Ppal. Aguirre resultó con traumatismo contuso en antebrazo y mano derecha y contusión en región preesternal, lesiones por las que se le asignaron a ambos –respectivamente- siete días de curación e inhabilitación laboral.-

El encartado Néstor Fabián Reynoso, quien hacía escasos meses había salido de la cárcel de cumplir parte de una condena, deberá responder como probable autor de los delitos de Robo calificado por el uso de arma, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad calificada, todo en concurso real (arts. 166 inc. 2 –primer párrafo, primer supuesto-, 150, 142 inc. 1 y 55 del Código Penal) –hecho nominado PRIMERO-; y resistencia a la autoridad y lesiones leves en concurso ideal (arts. 239, 89 y 54 del C.P.) –hecho nominado SEGUNDO-; todos los delitos mencionados en concurso material (art. 55 del Código Penal).