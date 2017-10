RODRIGUEZ MACHADO EN VDX: “TRABAJÉ PARA HACERLES PAGAR A LOS MEDICOS, GLORIA ES BIENVENIDA A CAMBIEMOS Y JUAN PEREYRA TIENE QUE PEDIR DISCULPAS”

En la mañana de hoy, VDX, conversó en exclusiva con la senadora nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado.

La funcionaria se mostró muy predispuesta al dialogo y fue clara y contundente en cada una de las respuestas. Hablamos de los médicos comunitarios, de Gloria Pereyra, de cambiemos y de Juan Pereyra.

NOTA:

MEDICOS COMUNITARIOS

Hubo un cambio del procedimiento administrativo en la modalidad de los convenios de estos profesionales, se decidió hacer un convenio aparte con cada uno de los municipios y comunas que están recibiendo fondos de este sistema.

Este sistema desde ahora va tener una particularidad que va tener convenios individuales, antes los 700 profesionales estaban en un solo y único expediente, el hecho de hacer un convenio para cada localidad multiplicó por 124 los tramites.

El circuito administrativo de convenios y pagos se había ido demorando hasta que cada municipio y comuna firmara los convenios y hace un mes intervengo personalmente en el tema para que no esperemos que terminen todos los tramites, sino que a medida que cada localidad firme se vayan acreditando los pagos.

Me comprometí con la gente del ministerio de que si alguna comuna le faltaba alguna documentación, de que personalmente me ocuparía de ayudar a que se dé cumplimiento a los requisitos pero que no le demoren el depósito de los sueldos de estos profesionales.

Puse personal de mi oficina a trabajar todos los días en el tema y a estar en contacto diario con el ministerio así lográbamos destrabar este tema y ya se han comenzado con los pagos, hoy ya hay 40 localidades de Córdoba que tienen el problema resuelto, uno de ellos es Villa Dolores y me alegro mucho que así sea.

En pocos días se normalizará en todas las comunas que faltan, pido disculpas por el atraso que ha originado este trámite de cambio de modalidad a todos los médicos que han pasado una gran aflicción y preocupación, pero estoy contenta que ya hayan cobrado la mayoría. Y desde el próximo mes estaría normalizado el pago cada 30 días, la intendenta de Villa Dolores, Gloria, siempre se comunica conmigo así que si hubiera alguna dificultad háganselo saber a ella y ella me lo comunicará inmediatamente para canalizar la solución

FUTURO DE LOS MEDICOS COMUNITARIOS

Con el nuevo sistema se ha hecho una progresión de pago desde la nación, La nación va comenzar a pagar un porcentaje que es bastante importante y comprometiéndose la comuna o el municipio a pagar la pequeña diferencia. Cada municipio ha firmado un convenio distinto así que los profesionales deberían conversar con sus secretarios de salud para ver como es el nuevo convenio que se ha acordado para el futuro, pero el resto de este año 2017 lo seguirá afrontando la nación.

REPERCUCIONES NACIONALES POR LA LLEGADA DE GLORIA PEREYRA A CAMBIEMOS

Nosotros hemos tenido siempre un gran respeto por Gloria y yo he hablado hace unos meses atrás con ella poniéndome a disposición de ella y de esa localidad y aquí en este espacio es muy bienvenida, además es bienvenido cualquier intendente o jefe comunal al igual que cualquier persona que comprenda que hemos emprendido un camino que va hacer un país grande y va mejorar la calidad de vida de la gente.

La fuerza de cambiemos parte del dialogo y del consenso y la intendenta de ustedes es bienvenida en el contexto de ese marco.

Aquí, volviendo al tema de los médicos, hemos trabajado para que se les pague a todos sin preguntar de que época o que administración había firmado los contratos. La gestión la hice para los 124 municipios y comunas de Córdoba, no solo para los de cambiemos.

CONFIANZA EN MACRI O AGOTAMIENTO DE LOS MODELOS EXISTENTES

Yo creo que el cambio siempre es positivo en toda gestión, pero es muy fuerte la relación que hay institucionalmente ahora entre el gobierno nacional y la provincia con relación a la relación que había antes con el kirchnerismo, recordemos que durante el kirchnerismo los jefes comunales y los intendentes cuando iban a la casa rosada no pasaban de la reja, como me dicen muchos intendentes no nos atendían, no nos dejaban pasar el alambrado. Y ahora todos los organismos del estado están de puertas abiertas a todos los intendentes sin importarles el color político que sean.

Yo creo que los cordobeses están agradeciendo este golpe de timón que el presidente le ha dado a la provincia y lo va agradecer con el voto.

JUAN MANUEL PEREYRA

Yo soy senadora, no estoy en la cámara de diputados con Pereyra, así que desconozco cuál ha sido su trabajo concreto como legislador pero lo que si le digo es que quienes deben juzgarlo son los vecinos de Villa Dolores y traslasierra si se llega a presentar a alguna candidatura, porqué entró como diputado con el voto de ustedes, yo sé que promete cosas y las cosas no se cumplen y después no pide disculpas públicamente (dijo esto en relación a nuestro comentario de que Juan Pereyra había hecho una conferencia hace 4 meses anunciando que en 7 días cobraban los médicos comunitarios) y además Juan Pereyra y todos los diputados que defendieron a Julio Devido le deben una gran disculpa y una explicación a los Argentinos. Mire lo que está pasando con el juicio que le están haciendo al ex ministro, es tremenda la situación. Nosotros no anticipábamos ni pronunciábamos condena, solo pedíamos el desafuero para que la justicia pudiera intervenir y Pereyra con otros más lo apoyaron y defendieron, ojalá le den al pueblo las explicaciones que la patria merece. HORACIO SOSA.-