¿DÓNDE ESTÁS, REPÚBLICA?

Si Argentina funcionara institucionalmente como reza la Constitución Nacional, no sería República.sería, “Repú…”, porque le falta mucho para honrar a Montesquieu.

Cuál es el meollo? La república está incompleta porque no existe independencia de poderes cuando los jueces danzan al mismo ritmo que el Poder Ejecutivo. En otro sentido puede admitirse que sea una “Banda”, pero no precisamente con una finalidad de contenido musical.

Se ha empapelado el cerebro nacional con la idea de corrupción “K” y la idea, curiosamente, erupciona en los espacios temporales preelectorales.

Los jueces movilizan los procesos penales y el periodismo exacerba las imágenes, para agilizarlos.

A la par de esos hechos, hay un sinnúmero de acciones delictivas guardadas en los casilleros de los tribunales, que no se mueven para no afectar el buen nombre y honor de los hombres de la coalición macrista.

También hay hechos escandalosos que en una asociación cuasi delictiva, manejan la prensa y los Poderes del Estado, en lo relativo al caso “Maldonado”. A nadie escapa que, por lo menos, constituyó un error de Gendarmería Nacional, si no, un mandato del poder.

En decisiones de otros jueces concluyendo en que no se podía acreditar que a Nisman lo hubieran asesinado, reabren la causa, y los peritos de Gendarmería, órgano subalterno del Poder Ejecutivo, dicen: “lo mataron dos personas”.

En el caso de “Maldonado” tapan el accionar de los militares, y en el caso “Nisman”, reabren el caso con pericias que cuestionan ilegalmente a los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Veamos el caso “De Vido”: se le enrostra responsabilidad penal por el descarrilamiento de Once.

En esa época, De Vido era Ministro de Transporte, y según la prueba que todos conocen, el descarrilamiento se produjo por falla humana del conductor de los trenes.

Al margen de que los trenes pueden no haber estado en condiciones, la responsabilidad de los funcionarios del Estado es objetiva. Eso quiere decir que no hay responsabilidad penal, no hay delito en relación al Ministro; podrá sí, responder el gobierno económicamente.

Con el criterio en De Vido, la Bullrich, Nocetti y hasta Macri tendrían que estar hoy investigados por la desaparición de Maldonado. Sin embargo, mucha gente se deja embaucar con estos procedimientos en los que los jueces tendrían sí que ser investigados, lo mismo que los peritos de gendarmería.

En el caso en análisis, un Ministro de transporte está muy lejos de los hechos. Hay en medio una serie de escalones como secretarios, subsecretarios, inspectores etc. hasta llegar al maquinista que dormía o se entretenía con el celular. Cómo se puede vincular la responsabilidad de un irresponsable, con un Ministro que, necesariamente, deriva todas las tareas de su Ministerio?. De otro modo, habría que obligarlo para que todos los días controle el horario de llegada de los empleados, los frenos del tren y, para sintetizar, vigile si el maquinista maneja bien el tren.

Esto no tiene otra explicación que no sea una forma de gobernar tendiente a mantener el poder, difamando a todo lo que sea oposición, al estilo de los grandes poderes monárquicos de la historia del hombre.