GLORIA PEREYRA HABLÓ DE TODO EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA

En declaraciones a la prensa, la Intendente de la Ciudad Gloria Pereyra dijo resueltamente que “aspiramos a hacer la mayor cantidad de pavimento posible y hemos dispuesto que haya dos camiones regadores en cada uno de los cuatro sectores en que hemos divido la ciudad, cubriendo así la mayoría de los barrios”.-

“Queremos que los vecinos están lo mejor posible en lo que nos queda en estos casi dos años y medio de gestión” enfatizó.-

Respecto al utilitario incorporado al parque automotor municipal indicó que “este camión lo teníamos, se compró en la gestión anterior, una adquisición bastante rara ya que era un camión muy grande con muchas cubiertas para ir cambiándolas permanentemente, significando un gasto para el municipio, lo hemos reciclado y ha quedado prácticamente nuevo, es una unidad más ágil para que los choferes puedan trabajar en los distintos barrios”.-

Consultada por el pavimento de la calle Presidente Perón dijo la Intendente que “estoy muy contenta por esa situación, por ese adelanto en ese sector de la ciudad y es un gasto menos para el municipio porque ahora no tenemos que mandar las maquinarias para arreglar las calles ni tampoco el camión regador, realmente me parece digno de destacar, ojala que esto siga, que no sea hasta el 20 de octubre, que esto siga tanto del gobierno provincial como del municipal y que podamos trabajar en conjunto, una vez que nos llamen para trabajar con la comunidad regional vamos a tener la misma disposición de fondo como todas las comunas y municipios que son de Unión por Córdoba” enfatizó.-

Respecto a la documentación que exige la ordenanza sobre toda obra pública, expresó Gloria que “todavía estamos esperándola, como le pedimos a cualquier vecino que hace una construcción, que nos traiga los planos como lo establece la ordenanza”.-

Agregó que “sobre esta obra de la calle Perón no tenemos absolutamente nada y sobre el final de esa arteria en las últimas lluvias se ha inundado, donde hay terrenos utilizados para sembradíos y no se ha hecho un desagüe y los dueños de esas tierras le preguntan al municipio, porque no van a ir a hablar con el gobernador, el legislador o con algún diputado, van a pedir las explicaciones del caso a la Intendente, espero que se dé cumplimiento a esto como cualquier otra persona porque ley pareja no es rigurosa” remarcó.-

Un periodista le consultó a la Intendente sobre “la obra de la calle Perón estaba hecha muy bien y están los desagües afirmó el reportero, y Gloria Pereyra respondió de inmediato que “me parece que usted no es ingeniero para decir eso y hacer las cosas así por así como ha pasado en varias gestiones es una falta de respeto para los demás personas que están en el oficio” dijo Gloria.-

Agregó que no fue invitada al acto y en ese contexto, “no interesa –expresó- si me invitan o no me invitan, acá lo que interesa, quién haga la obra no tiene nombre ni apellido, que diga Gloria Pereyra o el nombre de otra persona o el nombre del gobernador. Acá todas las obras vienen para Villa Dolores, bienvenidas sean, las haga quien las haga”.-

Acotó que “estamos esperando la decisión de la Nación sobre la inauguración del C.R.E.S. obra que ha sido construida con fondos nacionales y hay un nuevo ministro de educación en el área, por lo que esperamos la re funcionalización de esa situación”.-

Dijo que “las cinco viviendas de barrio Los Olivos las vamos a entregar después de las elecciones para que esto no se mal interprete absolutamente en nada, y que no sea una chicana política ni nada por el estilo. Extraido del boletín municipal.-