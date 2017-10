QUÉ HAGO EL 22 ??

La respuesta al interrogante es: votar bien. Para lograrlo hay que intentar definir en qué consiste esa expresión verbal adjetivada, es decir: ¿Qué es votar bien? El análisis debe iniciarse desde la importancia que tiene para los argentinos el resultado de una selección de personas para que sigan o no gobernando. Es un punto trascendente a resolver desde la inteligencia puesta al servicio de la búsqueda de la verdad: Hay que valorar qué hicieron o no hicieron antes y ahora. En defensa propia, debe descartarse toda influencia basada en aspectos que sólo tienen en cuenta las caras lindas, las frases rimbombantes, las mentiras advertidas, las promesas incumplidas y el engaño flagrante que se muestra, fundamentalmente cuando, desde el poder, lloran con lágrimas de cocodrilo por los más necesitados y después operan para disminuir los salarios reales con el ajuste; porque subir las tarifas de lo imprescindible significa disminuir el salario real. Es como clavar un puñal por la espalda. Recién empezamos la búsqueda de cuál es la mejor solución, y entramos en un atolladero con el cerebro agolpado y confundido, a la hora de definir que es “votar bien”. Supongamos que superamos lo dicho con respecto a quien hay que votar, pasemos ahora a analizar otros aspectos a tener en cuenta para tomar una decisión que mejore a todos. Si empezamos por estudiar la planilla prontuarial de los postulantes, primero hay que verificar cuál es el medio informante para tener una idea no sólo clara, sino veraz. Si nos basamos en los medios de difusión, vamos a tener una información manejada, nacida en medios de información mercenarios, corruptos, que tiran frases como: “se robaron todo, vieja chota, vieja puta, vieja chorra”, pero a la vista no hay ninguna condena que demuestre que eso sea cierto. Y si escuchamos: “Gobiernan los corruptos que tienen dinero argentino en los Panamá Papers, o los vinculados con el poder”, son expresiones que refieren hechos delictivos infundados, por ahora. Siguiendo por este camino, parece imposible tomar una decisión correcta que sirva para cumplir con la Constitución Nacional y entregar así el poder a los mejores. (Votar bien) El interrogante que ayude a una buena decisión puede ser: ¿En qué etapa de los últimos años usted estuvo mejor, desde el punto de vista económico y social?. Usted estuvo mejor con Cristina o con Macri, porque esto es comprobable por sí mismo, no depende de otro, yo debo pensar por mí, no por la información arreglada. Sólo yo sé con quién estuve mejor”. La respuesta, fundamentalmente para los neófitos, es decir aquellos que no pueden hacer un análisis técnico de las situaciones, es elegir al que estuvo más cerca de los intereses de cada uno, ya que esto impide descartar los mercaderes del engaño y evitar que ellos piensen por nosotros. Cuando algunos ciudadanos justifican porqué no votan al gobierno anterior, coinciden en afirmar que robaron, pero no saben qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué efecto tuvieron los supuestos hechos, y a la hora de acreditar, desconocen las pruebas, si es que las hubo. Desde esta perspectiva, es posible afirmar que, como no hay forma de criticar negativamente la acción de gobierno de Cristina, la prensa y la oposición han instalado en la mente de muchos argentinos, imágenes de corrupción, para tapar con ello la verdad indubitable, consistente en que el pasado próximo fue mucho mejor que el hoy. Conclusión: ¿porqué cambiamos, si estábamos bien?.