¿ESTOY O NO ESTOY CON EL ABORTO?

Algunas mujeres no definen claramente su posición, al menos en pre elecciones.

El mensaje, en épocas no electorales, parece más terminante a la hora de decir si están o no están con el aborto.

Los últimos informes periodísticos parecen demostrar que algunas respuestas se corresponden con la idea de que hay que dejar en duda las posturas, para evitar que una opinión quite votos.

Por ello se trata de una cuestión demagógica; hay que cuidarse cuando se trata o se define un tema tan delicado, al margen de las propias convicciones.

Algunas candidatas dijeron estamos favor, otros discreparon en relación a la despenalización y otras subieron al carro triunfal del no a la muerte. Empecemos por el mal camino.

Luciana Echevarría: Estoy con el aborto, es una cuestión de salud pública y de derechos humanos, sexuales y reproductivos”.

Liliana Olivero afirma que hay que permitir el aborto seguro, legal y gratuito para no morir”; es decir, un nuevo caso de muerte: hay que matar al feto.

Valentina Enet fue rotunda: hay que despenalizar el aborto para evitar los clandestinos que ponen en riesgo a la mujer. Es un derecho de la mujer que no puede ser juzgado”. Esta barbaridad se puede sintetizar diciendo; matar al feto para que no muera la madre.

Alejandra Vigo, de Unión por Córdoba declama que “está a favor de la vida y del debate sobre la legalización del aborto en nuestra sociedad y desde ese debate surgirá la norma que defina su posición como sociedad”. Si ella está a favor de la vida, bajo ningún concepto puede dejar en suspenso su posición personal y esconderse en la opinión de la sociedad. Lo que interesa es su opinión, no una especulación para dejar conformes a todos. Aunque en el fondo no lo logre.

Soledad Carrizo habla de “coherencia con la dignidad de la persona y de la vida. Afirma que los argumentos que sostienen la despenalización del aborto generan un orden de prioridad o de jerarquía entre derechos de la mujer y otro ser humano, y no es posible promover nuevos derechos que se contraponen con la vida misma. Hay que buscar nuevas herramientas que defiendan a la mujer sin atentar contra la vida. No hay que legalizar el aborto sino generar respuestas desde la vida”. Es una lástima que esta candidata no haya contestado en castellano, como por ejemplo: No estoy con el aborto bajo ninguna circunstancia, ya que la respuesta descripta deja en el aire la posibilidad de decir no al aborto como una cuestión ética, y la puerta abierta para que no sea punible penalmente. Es como si quisiera quedar bien con Dios y con el Diablo. Lo que es como dejar tranquilas a las abortistas

y de igual manera a las antiabortistas. No quiere legalizarlo pero piensa en que pueden buscarse caminos que dejen impunes las muertes de los inocentes.

María Rosa Marcone: No rotundo al aborto. El estado debe hacerse cargo de la mujer embarazada para garantizar la salud de ambos”.



Carmen Alvarez: desde el momento mismo de la concepción existe un individuo distinto a los progenitores, la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte”.

El orden de las exposiciones no es casual, porque fue establecido para que la columna tenga un final feliz, que ojalá siempre coincida con la idea de las madres legisladores defensoras de la vida de un ser concebido en sus vientres.

JORGE SAPPIA OBREGON