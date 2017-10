EL ESTAFADOR QUE FUE APRESADO EN FORMOSA, SEGUIRÁ DETENIDO HASTA EL JUICIO

El Fiscal Sergio G. Cuello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Villa Dolores, dispuso la PRISIÓN PREVENTIVA de JOSE LUIS MORENO, de 23 años de edad, de profesión Técnico en Software, nacido en Capital Federal, domiciliado en la ciudad de Córdoba.

Al nombrado se le atribuyen diversas estafas cometidas en esta ciudad en perjuicio de distintas personas.

HECHO NOMINADO PRIMERO : En fecha y hora no precisada con exactitud pero durante el transcurso de tiempo comprendido entre los meses de Abril y Mayo del año dos mil dieciséis el incoado José Luis Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, a través de la red social Facebook, mediante su perfil “Ledesma reparaciones”, habría comenzado una relación de tipo sentimental con F.A.I. y, con intenciones de menoscabar el patrimonio de la antes nombrada, aparentado interés en la misma, habría logrado que ésta accediera a formalizar el vínculo, por lo que Moreno al poco tiempo se trasladó a ésta ciudad, iniciado una convivencia en el domicilio de F sito en Villa Dolores, Departamento San Javier, Pcia. De Córdoba, haciéndole creer a F. que el amor que sentía por ella era el motivo por el que se mudaba a su domicilio. Durante ese lapso de tiempo, Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán le habría manifestado a su pareja ser técnico en informática, trabajar en la reparación de electrónica en general, como así también dedicarse a la compra y venta de aparatos de telefonía celular. De esta forma Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, simulando interés en su pareja y abusado de la confianza que la mujer le había dado al permitir que éste conviviera con la misma, en fecha y hora no precisada pero en el trascurso de tiempo comprendido entre los meses de mayo y junio del año dos mil dieciséis, mediante el ardid y engaño desplegado, habría logrado que F. le hiciera entrega de manera voluntaria de un televisor marca BGH color negro de 24 pulgadas y un CPU color blanco con gris, c/ lectora de CD y conectores de USB, a fin de que el mismo los reparara. En ese mismo contexto y mediante la simulación desplegada por el incuso que ya se explicara anteriormente, el día diez de agosto de dos mil dieciséis, sin poder precisar hora, aparentando necesidad y urgencia, el traído a proceso le exigió a la víctima que le realizara urgente una transferencia de dos mil pesos debido a que –según sus dichos-, se había quedado sin dinero en la ciudad de Córdoba y necesitaba el mismo para retornar a esta Ciudad, situación esta última que era falsa y que fue usada como ardid para obtener más ventajas económicas. De esta forma, F. habría realizado voluntariamente un depósito de dinero a través del sistema de “Pago Fácil” por la suma de dos mil pesos ($ 2.000), en favor del incuso Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, siguiendo las indicaciones expedidas por éste. De la misma manera, Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán habría urdido hacer creer e inducir a error a F. respecto de que se trasladaría a Paraguay a comprar elementos y repuestos de electrónica, ofreciéndose a comprarle efectos que F. quería adquirir diciéndole que los mismos eran considerablemente más económicos, siendo tales un sommier y un lavarropas, para lo cual ésta el día 19 de Agosto de dos mil dieciséis habría sacado un préstamo de dinero por la suma de diez mil pesos ($ 10.000), dinero que ese mismo día hizo entrega al acusado, abordando ese mismo día Moreno un colectivo de la empresa Sierra Bus. Con tales conductas el incoado habría defraudado a F., luego de lo cual el nombrado se ausentó definitivamente de esta Ciudad y de la zona, sin devolverle los efectos de valor confiados por ésta y generando un detrimento patrimonial en su contra.

HECHO NOMINADO SEGUNDO : En fecha y hora no determinada con exactitud pero que sería durante el transcurso de los primeros días del mes agosto del año dos mil dieciséis, el incuso José Luis Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, quien se encontraba residiendo en esta Ciudad, se habría hecho presente en el domicilio sito Av. Belgrano de esta ciudad de Villa Dolores, donde funciona el local comercial “E.C.” propiedad de G.C., a quien se habría presentado simulando ser técnico en informática, trabajar en la reparación de electrónica en general, como así también en la compra y venta de aparatos de telefonía celular. En dicha oportunidad y para entrar en confianza habría aparentado solvencia económica al expresar tener negocios y socios comerciales, ofreciendo a C. sus servicios en la reparación de aparatos de telefonía, comenzando ambos una relación de tipo comercial en donde Moreno efectivamente reparaba los aparatos y cumplía con lo acordado. De esta manera y una vez lograda la confianza merced al trato comercial y laboral entre ambos, Moreno con intenciones de menoscabar el patrimonio de C. le expresó que tenía pensado realizar un viaje a Paraguay ya que allí los aparatos de telefonía y repuestos para los mismos eran considerablemente más económicos, por lo que le ofreció comprarle los mismos para su negocio. Así las cosas C., en la creencia de que iba a logar una buena ventaja comercial según los dichos de Moreno, el día viernes diecinueve de agosto del año dos mil dieciséis, en horas de la siesta, se habría trasladado al domicilio sito B° San Martín de esta ciudad de Villa Dolores, donde le hizo entrega voluntaria al incuso Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán de la suma aproximada de doce mil quinientos pesos ($ 12.500), para que le compara los repuestos de varios celulares que se encontraban para ser arreglados en su comercio, por lo que en la misma oportunidad, además de entregarle el dinero referido le dio los siguientes equipos celulares: un celular marca Alcatel C7 de color azul, un celular Samsung S3 mini de color, un celular Sony blanco, un celular Nokia 206 de color blanco y un celular Alcatel negro, los que iban a ser presuntamente arreglados por el incuso Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán en la ciudad de Córdoba, una vez que adquiriera los repuestos en Paraguay, con la promesa de retornar a esta Ciudad con los elementos ya compuestos. De esta manera Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán habría perjudicado económicamente a G.C. al retirarse de esta Ciudad sin devolver los efectos de valor confiados por éste, generando un detrimento patrimonial, consistente en la pérdida de dinero mencionado anteriormente y los elementos electrónicos ya indicados.

HECHO NOMINADO TERCERO: El día dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, sin poder precisar hora determinada, José Luis Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, se habría hecho presente en el local comercial denominado “D.C.”, sito en calle Belgrano de esta ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, propiedad de B.R.C., novia de G.C. -con quien el incuso Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, ya había comenzado una relación comercial-, dándose a conocer mediante su correo electrónico, en donde simulando ser técnico en computación y telefonía, aparentando solvencia económica y comercial, dijo dedicarse a arreglar teléfonos celulares, valiéndose de que conocía y trabajaba con G.C. -novio de la B.-, de esta manera y con intención de menoscabar el patrimonio de ésta última, la habría inducido a error, logrando que le entregara elementos electrónicos para su reparación; ganándose la confianza de la misma al cumplir en los primeros momentos de la relación de manera eficaz lo acordado. Así las cosas y habiendo ganado la confianza de la mujer, Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán-, le habría manifestado a B. que viajaría al Paraguay en donde los repuestos necesarios para reparar los celulares se encontraban a precios más bajos, por lo que entre los días 17 y 19 de agosto del corriente año, la víctima le habría entregado de manera voluntaria varios teléfonos celulares propiedad de los clientes de su negocio, -los cuales a la fecha no han podido ser determinados por la instrucción-, quienes se los habían confiado a B. para su reparación, -trabajo que sería ejecutado por el incuso Moreno. De la misma manera y por la misma causa B. el día jueves dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en horas de la tarde, en el local “D.C.” le habría entregado a Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán de la suma de cinco mil pesos ($ 5.000), y al día siguiente viernes diecinueve del mismo mes y año, le habría confiado nuevamente la suma de tres mil seiscientos ochenta pesos ($ 3.680), haciendo un total de pesos ocho mil seiscientos ochenta ($ 8.680). Ese mismo día Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán, abusando de la confianza otorgada, con la excusa de haber encontrado clientes y haber vendido mercadería, retiro del local comercial “D.C.”, dos teléfonos celulares a saber: uno marca LG G3 Stylus de color gris y otro Samsung J7 de color negro, más una X-Box 360 de color negro, anunciándole a B. que dichos efectos iban a ser entregados a los supuestos clientes y sería él mismo quien le entregaría el dinero correspondiente al valor de los efectos. De esta manera Moreno y/o Ledesma y/o Guzmán habría perjudicado económicamente a B. al retirarse de esta ciudad, sin devolver a la misma los efectos de valor confiados por ésta, como tampoco el dinero entregado, ni los repuestos encargados, generando con su accionar en consecuencia un detrimento patrimonial.

Según la acusación el incoado JOSE LUIS MORENO debe responder por los delitos de ESTAFA REITERADA -tres hechos, en concurso real- (arts. 172 y 55 del Código Penal).

El acusado se encuentra detenido en el E.P. Nro. 8 de Villa Dolores, luego de que fuera atrapado en la ciudad de FORMOSA hace un mes atrás aproximadamente, merced a la ORDEN DE CAPTURA librada por el Fiscal Cuello.