FRIZZA EN VDX: “GLORIA PEREYRA VA GANAR Y LA GENTE NO LE PERDONA A JUAN PEREYRA HABER DEFENDIDO AL CORRUPTO JULIO DE VIDO.”

Share on Twitter

Share on Facebook

Gabriel Frizza en una fugaz visita por Villa Dolores brindó un dialogo exclusivo a VDX.

PANORAMA POLITICO EN TRASLASIERRA Y VILLA DOLORES

Para estas elecciones en particular se está dando un armado que es muy incipiente como es cambiemos en general en todo Córdoba, algo que tiene muy poco rodaje ya que a fines del año pasado se conformó una mesa provincial y empezamos a trabajar como una estructura única. Todavía hay algunas diferencias, ya que no es fácil ponerse de acuerdo entre cuatro partidos políticos, pero hemos sumado dirigentes y Villa Dolores no escapa a esa realidad.

La incorporación de Gloria a cambiemos y al comupro, reconfigura el panorama y seguramente puede enojar a algunos más que a otros.

Cambiemos es una estructura que se va ir consolidando y hay lugar para todos.

INTERNAS EN CAMBIEMOS

A esas cosas no hay que tenerles miedo, son los ruidos de la conformación y del crecimiento, como cualquier estructura cuando empieza tiene diferencias, aquí se han sentado en la mesa dirigentes que vienen con distintas ideas, con distintos ritmos de trabajo y eso no es fácil. Hemos logrado sentar las partes y seguramente tendremos que ir trabajando en limar las asperezas.

DIFERENCIAS CLARAS DE CAMBIEMOS

El kirchnerismo es el pasado, está ligado a la corrupción y es lo peor que hemos tenido en los últimos tiempos en el país, Unión por Córdoba es una expresión más razonable, más democrática y cambiemos es una estructura nueva que tiene mucha fortaleza, muchas convicciones, muchas virtudes y que le falta rodaje que lo está empezando a tener.

Creo que va haber un fuertísimo apoyo al presidente, creo que la gente va apoyar esta política de recuperación del país, pero esto tiene que ver con la elección del 2017, No podemos confundirnos y tenemos que administrar la confianza que nos está dando la gente. Si queremos ser gobierno en el 2019 tenemos que ofrecerle a los cordobeses algo superador a lo que está ahora.

U.P.C. CUMPLIO UN CICLO

No existe un ciclo cumplido en política, lo que si existen son las políticas y propuestas superadoras, la gente ha demostrado que vota por confianza, no vota con el bolsillo ni a partidos políticos, ahora se vota al candidato o la fuerza que le genera confianza en ese momento. Y cambiemos está generando confianza en la población de todo el país.

CAMBIEMOS Y LOS DIRIGENTES DEL PRO EN VILLA DOLORES

Aquí los primeros dirigentes de nuestro espacio tienen que entender lo que el presidente pide, que no importa los carteles ni los jefes, sino la necesidad de la gente, y tienen que ser generosos y dentro del paragua de cambiemos hay que incluir a todos. En mi ciudad yo enfrenté y le gané al radicalismo y hoy estamos trabajando juntos en un mismo proyecto, entonces hay que ser inteligentes en esto, nosotros valoramos el esfuerzo de los dirigentes del pro local, pero ahora deben sentarse ne la misma mesa de los otros socios y trabajar para que en Villa Dolores cambiemos gane y para que a la gente le lleguen las soluciones que necesita.

JUAN PEREYRA Y OSCAR GONZALES

Oscar es un dirigente de peso en el oeste y su presencia en el gobierno está bien sustentada y con buena solvencia política. Juan Pereyra también tiene algún peso y ha jugado para unión por Córdoba en un acuerdo con González, pero creo que la gente de Villa Dolores no le va a perdonar nunca a Juan que haya levantado la mano para proteger a un corrupto muy grande que tuvo la Argentina como es Julio Debido.

HAY QUE APOYAR AL PRESIDENTE

Hay que acompañar a este presidente que dice la verdad y apoyar este proceso positivo que ha empezado en Argentina y donde se lucha contra la mafia y el narcotráfico y hoy necesitamos en el congreso esos votos para continuar en la senda del crecimiento.

GESTIÓN GLORIA

En la nación están muy orgullosos y contentos con la incorporación de Gloria a nuestro espacio y va contar con todo nuestro apoyo para su gestión.

He visto muy bien la gestión que lleva adelante la intendenta de esta ciudad, hay muchos frentes de obras y muchos con recursos genuinos, pero se nota una ciudad ordenada y en crecimiento y las obras que se están haciendo ahora son pensadas para la gente. HORACIO SOSA PARA VDX.-