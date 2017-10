Incendio en el departamento de Gustavo Sofovich

Varias dotaciones de bomberos controlan un incendio en el departamento de Gustavo Sofovich en el Palacio Alcorta, ubicado en Figueroa Alcorta al 3300 de la Ciudad de Buenos Aires, pleno Barrio Parque.

El fuego comenzó en un quincho propiedad de Sofovich, ubicado en la terraza del edificio. Se incendiaron varios muebles y hay mucho humo.

Fuentes de bomberos de la Ciudad indican que el fuego está controlado y no se va a expandir. Además, aseguran que no hay heridos. Al parecer, el productor no se encontraba en el edificio.

Inaugurado en diciembre de 1928, el Palacio Alcorta fue sede de Chrysler en Argentina. En 1994 fue reciclado para viviendas de lujo y oficinas. Fue sede del Museo Renault y hoy tiene locales en la planta baja.

El departamento donde vive Gustavo era propiedad de su padre, Gerardo Sofovich.

Fuente: clarin.com