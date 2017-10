Los argentinos mas ricos del mundo

Si bien la lista oficial se presentará en la próxima edición de FORBES Argentina, te adelantamos cuánto creció la fortuna del argentino más rico del mundo durante este 2017.

El primer argentino en entrar en el Ranking Forbes de Millonarios es Alejandro Bulgherini en el puesto 589. El presidente del grupo Bridas bajó 8 posiciones con respecto a 2016, pero su fortuna ascendió US$ 400 millones, con un patrimonio total de US$ 3.700, lo cual mantiene como el argentino más rico del mundo.

En el segundo puesto nacional sigue también firme Eduardo Eurnekian, de Corporación América, en la posición 1045, con US$ 2.300 millones. El hombre de los aeropuertos descendió 356 posiciones en el Ranking mundial, aunque su fortuna se mantuvo con los mismos números.

El podio lo completa el empresario farmacéutico Alberto Roemmers con US$ 1.900 millones, lo que significa que durante este año perdió US$ 100 millones y descendió 222 posiciones.

Con un crecimiento de US$ 300 millones, Jorge Brito superó a Gregorio Goyo Pérez Companc. La fortuna del dueño de Banco Macro está valuada en US$ 1.800 millones mientras que la de Pérez Companc se mantuvo en los US$ 1.500.

A pesar de la caída de sus acciones en los últimos días tras el anuncio de desembarco de Amazon en Brasil, Marcos Galperín –fundador de Mercado Libre– fue quien más creció entre los argentinos escalando 65 posiciones (#1.875 con US$ 1.500) y superando a Eduardo Costantini, que si bien subió 54 lugares (#1.886), su fortuna continua en los US$ 1.200 millones, igual que en 2016.

Fuente: http://www.forbesargentina.com