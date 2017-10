COMIENZA TORNEO DE FÚTBOL DE EMPLEADOS MUNICIPALES

La organización del segundo campeonato de fútbol denominado “Día del Empleado Municipal” hará jugar hoy la primera fecha del certamen.-

Estaba prevista para ayer pero razones de fuerza mayor determinaron la postergación por veinticuatro horas.-

Los equipos masculinos que intervienen en la competencia homenaje al trabajador municipal son los siguientes:

En el grupo “A” lo hacen Los barredores, Vertedero, Cementerio Parque y “Los Firulay (recolección turno mañana).- El grupo “B” La Cuadrilla de Fernández, Los Tiburones (cuadrilla de Machuca), Los chicos de Oficina y Tránsito.-

El grupo “C” El Guadal (regadores), La Base es – ta (deporte), taller, Recolección nocturna.-

El grupo “D” Forestación Masculina, Los Comerciantes, Pavimento, La barrita de Aguirre.-

Los equipos femeninos: Forestación femenina, Las chicas de obras privadas, La Privada, Las Linces (las chicas de la cocina), Tribunal de Faltas y Las Chupi (comercio e industria).-

Hoy en la cancha N°1 a las 18 horas juegan Taller vs. Recolección Nocturna; 19 hs. Los barredores vs. Vertedero; 20 hs. Forestación vs Las chicas de obras; La Privada vs. Las Linces.- 21 hs. Cementerio Parque vs. Los Firulay; 22 hs Los chicos de oficina vs. Transito.-

En la cancha N°2 a las 18 hs. Cuadrilla de Fernández vs. Los Tiburones; 19 hs. Forestación vs. Los Comerciantes; 20hs Tribunal de Faltas vs. Las Chupi; 21 hs. Pavimento vs. La barrita de Aguirre; 22 hs. El Guadal vs. La base es-ta.-

En el horario de las veinte juegan los equipos femeninos.-