LAUTARO GALLARDO ES DE VILLA DOLORES Y TRIUNFA EN EL RUGBY CORDOBÉS

Lautaro Gallardo vive en Villa Dolores. Todos los martes y jueves sale del colegio, se toma un colectivo y viene a entrenar a Córdoba Athletic. Luego lo llevan a la terminal para volver a sus pagos, llegar de madrugada, desayunar y volver al colegio. El sábado se dio el gusto de apoyar el último try en la victoria frente a Jockey CC que le dio el título M19 de la Zona Desarrollo. Con su tonada característica contó todo su periplo a Rugby Full.

Se pudieron dar el gusto, finalmente…

Sí, cumplimos el objetivo del año, por suerte. Ese era el objetivo y bueno, todos felices. Los dos equipos. Los dos equipos a la final y no es poca cosa.

Sacaron una buena diferencia…

Tuvimos una buena semifinal, creo que bajamos en el segundo tiempo pero fue buena. Y de ahí supimos corregir muchas cosas, teníamos la cabeza fría y el corazón caliente.

¿De dónde sos?

De Villa Dolores.

¿Cómo hacés para venir a entrenar?

Vengo después de la escuela, a las 3 de la tarde, me tomo el bondi a Córdoba; llego, meriendo algo rápido en la terminal y me vengo al club donde entrenamos, al anexo. Y bueno, termino de entrenar media hora antes porque lamentablemente mi último colectivo es a las 22.30, así que un profe, gracias a Dios, me lleva a la terminal rápido y me vuelvo. Lo mismo los sábados, me levanto temprano, juego, me cambio y vuelvo.

Me han dicho que han tenido que parar un colectivo para que no lo pierdas…

Una vez sí, una vez anduvimos a las corridas. Pero bueno, era de esperarse que un día podía pasar.

¿Cómo sentís la camiseta?

Es un sueño, la verdad. Es un sueño que me pude dar. Siempre se lo digo a mi hermano, que siempre sueñe en grande. Con esfuerzo y sacrificio todo se hace realidad.

¿Cómo llegaste a Athletic?

Gracias a José Manuel Martínez, él era técnico en el club y se fue a vivir a San Javier. Él me presentó. Habíamos jugado varias veces contra ellos cuando éramos más chicos, y el año pasado en mi ciudad se acabó mi categoría, así que hablé con él, le mostré lo que podía hacer yo, mi sacrificio, él habló con los profes, les contó mi forma de estar posicionado en la vida. Así que tomaron ese sacrificio y me pude dar un lugar en la final, gracias a Dios.

¿El año que viene te venís a estudiar acá?

Si Dios quiere sí, el año que viene me vengo a estudiar acá.

¿Vas a poder dormir mejor?

Jajajaja, voy a poder dormir mejor, y más tiempo.

FUENTE: NOTA PUBLICADA POR http://www.rugbyfull.info.-

DATO: HERNAN MATIJAS