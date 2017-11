ABUELA REALIZA HUELGA DE HAMBRE POR LA SALUD DE SU NIETO

Sara Solís, una vecina de la ciudad de Córdoba tiene 56 años, comenzó durante la noche del miércoles una huelga de hambre frente al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para pedir por la alimentación especial que requiere su nieto de 14 meses, Tomás Ramiro Solís.

El bebé sufre una rara enfermedad del metabolismo llamada “acidura glutarica tipo 1”, la misma produce un ácido que ataca la membrana cerebral. Se trata del segundo caso registrado en la provincia de Córdoba y el primero detectado a tiempo.

“Nació con una discapacidad pero se le dio a los cuatro meses y terminó siendo esta enfermedad tipo 1 que es un estado delicado. No se cura. Hay paliativos, pero no cura. En marzo se dio el diagnóstico y el genetista Guelbert dictaminó que necesitaba una leche especial”, detalló Solís a LA NUEVA MAÑANA..

El médico de cabecera del bebé, el genetista Norberto Guelbert le indico leche Anamix Infant GA1que tiene un valor de $7.500 los 400g, más su comida especial. La mujer informó que su alimentación se fabrica en Buenos Aires, en el laboratorio Nutria Bagó y que desde el diagnóstico del bebé realizado en marzo, nunca llego su alimentación.

La abuela decidió “no ser cómplice del silencio”. “Siento que por ser pobre estoy dejándolo ir. Es una crueldad. La leche está en Buenos Aires, no en África. Cómo puede ser que se gaste tanta plata y no se puede cubrir 50 mil pesos para la leche del bebé, que pierda la vista, sus funciones vitales”, dijo y explicó que la mamá del bebé lo acompaña en todo momento mientras enfrenta una situación de violencia por lo que lleva un botón antipánico.

Solís relató que tuvo que realizar un recorrido burocrático que le llevó más tiempo que soluciones ya que desde la Provincia como desde la Nación no le dieron respuesta para que el bebé pueda alimentarse correctamente. Si no lo hace, sus funciones vitales serán afectadas gravemente y sin reversión.

“Es un bebé que tiene un gasto de 80 mil pesos. En este caso, generalmente, llega la medicación siete u ocho meses después cuando es tarde y los bebes han involucionado, y ya perdieron sus señales vitales. Ahora que lo vivo en carne propia, el trámite tarda siete meses y el expediente no lo maneja el familiar”, agregó y dijo que ahora el expediente está en sus manos “para que lo luche” ella. Sin embargo, entremedio, el expediente se perdió y la situación del niño se fue agravando día a día.

“Volvimos a hacer las 35 hojas del expediente para la Nación, lleva un mes hacer esos trámites, las llevamos y siete días después recibimos la negativa. Nos dijeron 45 días, han pasado 90, no espero más porque el niño es un niño discapacitado por lo tanto le asisten todos los derechos que le corresponden, está involucionando, no mueve los brazos, puede perder funciones vitales y principalmente la vista”, dijo la mujer que comenzó la huelga de hambre en espera de una respuesta.

“Necesita los remedios y los alimentos que no tiene desde marzo. Cuando me dijo la nutricionista que pasó el año el bebé, y que ahora es otra la leche que necesita… me dio un ataque de nervios, el bebe necesita comer, y viviría bien si desde la Nación le llega su comida y su leche”, comentó. El bebé necesita “10 mil pesos de comida al mes, para que sus huesos crezcan”.

Finalmente, Solís decidió iniciar la huelga de hambre frente al nosocomio. Pide una audiencia con la reciente electa diputada “Alejandra Vigo o con Baldassi, no tenemos ayuda económica, estoy totalmente ignorada y aunque me ignoren yo no dejé de existir y el bebé tampoco. No quiero secretarios ni licenciados. Quiere tener una audiencia privada con ella”. “Estoy aprendiendo derechos humanos en carne propia”, concluyó. FUENTE: LA NUEVA MAÑANA.-